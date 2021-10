El Baxi Ferrol no encontró la manera de apretar al IDK Euskotren

IDK Euskotren 89-60 Baxi Ferrol





No recordará con demasiado cariño el Baxi Ferrol el desplazamiento a San Sebastián para enfrentarse al IDK Euskotren. La derrota que encajó ante un rival que estaba por debajo en la tabla le da la vuelta a esta situación clasificatoria pero, sobre todo, confirma que ambos pertenecen a escalones diferentes. Así que será ante otro tipo de rivales ante los que el equipo de la ciudad naval tenga que aumentar su cuenta de victorias en el campeonato.





A pesar de la buena noticia de la presencia de Suné Swart en las filas del Baxi Ferrol, salió el IDK Euskotren dispuesto a distanciarse desde el primer minuto. Eso, entre su acierto en ataque y la eficacia que mostó en defensa, se tradujo en un parcial de 13-4 que le puso las cosas de cara. Sin embargo, enfrente el cuadro de la ciudad naval fue reaccionando en cuanto apretó un poco en defensa y dificultó el ataque de su adversario. No le bastó para llegar a la altura de su rival en el marcador, pero sí a estar a una distancia pequeña.





Discurrió a tirones el partido en el segundo cuarto –también, por momentos, como un correcalles sin control–, porque tan pronto el Baxi Ferrol le pisaba los talones a su adversario como el IDK Euskotren se despegaba, sobre todo porque generaba peligro tanto con su juego interior como con el lanzamiento exterior. De hecho, el último arreón del cuadro local antes del descanso pareció dejar el encuentro muy decantado a favor de la escuadra local (39-27, min. 19), aunque al menos el cuadro de la ciudad naval fue capaz de reducir esta distancia hasta los nueve puntos al llegar al descanso.





Despegue

El mismo arranque fulgurante que el IDK Euskotren había protagonizado al comienzo del partido lo protagonizó también a la vuelta del descanso. De ahí que la ventaja de la escuadra local fuese aumentando poco a poco hasta llegar a los veinte puntos (59-39, min. 27), pero sobre todo dando la sensación de que tenía el encuentro más que controlado. Enfrente, el Baxi Ferrol no era capaz de anotar más que a cuentagotas, así que las cosas estaban mucho más que complicadas.





Ya tenía experiencia el Baxi Ferrol de remontar veinte puntos, aunque en esta ocasión solo disponía de diez minutos para hacerlo. Lo que pasa es que esta vez no solo no fue capaz de conseguir que la desventaja fuese decreciendo, sino que esta se fue por encima de la distancia en la que estaba al inicio del último parcial a medida que este se fue desarrollando. De ahí que la remontada no solo no fue posible, sino que al final la derrota fue dura por los 29 puntos de distancia.