Máis ou menos (orzamentos)

Á cidadanía resúltanos difícil seguir os debates sobre orzamentos e, nestes días, súmanse aos Xerais do Estado os da Xunta. Con respecto aos primeiros vimos como Podemos saúdaos efusivamente e, a nivel local, Ferrol en Común falaba de presentarlle emendas (igual non saben que eles tamén son goberno de España). No BNG están na corda frouxa, porque se novamente quedan fóra do acordo, para eles será unha lexislatura sen influenza no parlamento estatal.





Peor sorte mediática tiveron os senadores do PP local. O mesmo día que mal falaban deste borrador de orzamentos, o goberno de España licitaba a primeira fase da nova entrada das Pías. E se miramos aos da Xunta, pouco máis que unha nova delegación e pedir a Madrid a Zona Franca, no medio dunha baixada de investimento para o conxunto de Galicia de seis puntos e unha nova rebaixa fiscal que, unha vez feitos os números, só benefician aos grandes patrimonios.