Jesús Casás López, sustituye a Alejandro Rey como nuevo director del puerto ferrolano

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, aprobó en el transcurso de la mañana de ayer el nombramiento de Jesús Casás López (Yverdon-les-Bains, Suiza, 1969)como nuevo director del ente portuario. La elección se hizo a propuesta del nuevo presidente de la institución, Francisco Barea Paz.

El nuevo director de la Autoridad Portuaria es especialista en materia de puertos, costas y derecho marítimo, así como en cuestiones como la contratación pública, transporte y comercio exterior, como informan desde el ente portuario. En la actualidad, Casás López es el secretario general de la Autoridad Portuaria de A Coruña, donde lleva desarrollando su actividad laboral desde el mes de febrero del año 1992.





Relevo

La designación de Jesús Casás a petición de Francisco Barea, deja fuera del organigrama al hasta ahora responsable de la dirección de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, Alejando Rey. El presidente del ente se refirió a su salida en estos términos: “Rey cumple ahora un ciclo de ocho años en el puesto, un período en el que ha trabajado con tres presidentes, incluyéndome a mí. Sin duda tenemos que agradecer su gran dedicación y profesionalidad durante todo este tiempo”. Barea Paz también manifestó que “ahora se abre otra etapa y he entendido oportuno incorporar nuevo talento y capacidades al equipo para afrontar los impulsos que necesitamos”.





Parece que son tiempos de cambios y renovación en la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, donde solo hace un par de meses se anunciaba, sorpresivamente, el relevo de Indalecio Seijo Jordán (Ferrol, 1963) como máximo responsable de la institución, sin que se hayan hecho públicos los motivos de su cese, cuando no había transcurrido ni un año desde su nombramiento. Parece que las fricciones entre Seijo y la UTE que se encarga de las obras del acceso ferroviario a Caneliñas pudieron ser el detonante de su sustitución, tal y como apuntarían algunas voces del ente. No obstante, la Xunta no ha hecho valoraciones al respecto de su salida, aunque la premura en su sustitución parece indicar que algo no estaba yendo todo lo bien que se esperaba por parte de la administración autonómica.





Parece que la experiencia en el puesto no le ha servido al director saliente, Alejandro Rey, para seguir en su puesto. Rey ya trabajó mano a mano con los anteriores presidentes del puerto ferrolano, José Manuel Vilariño, que estuvo siete años al frente de la institución; Indalecio Seijo, quien ejerció ocho meses, y el propio Francisco Barea, quien fue nombrado nuevo responsable del puerto el pasado mes de agosto.