Ares registra un aumento del turismo del 40% con respecto al verano del año pasado

La Oficina de Información Turística de Ares publicó en las últimas horas los datos relativos al número de visitantes que se acercaron a la villa aresana entre los meses de julio y septiembre.



Según las cifras aportadas, en total se atendieron a 657 visitantes, “un dato que mellora a situación do ano pasado e permite falar dunha recuperación no eido turístico local”, como aseguran desde el Concello. Así, en julio se atendió en las oficinas de turismo a 321 visitantes que solicitaron información relativa a la villa y sus posibilidades. En agosto fueron 328 consultas, y en septiembre se alcanzaron las 89 solicitudes de información.



A falta de datos de octubre, los números constatan un incremento de consultas del 40%, superando los datos de 2020, cuando pasaron por la oficina 395 visitantes. No obstante, se trata de unas cifras muy condicionadas por la situación sanitaria.



Con respecto a la procedencia de quienes se acercaron para conocer los recursos de la zona en la oficina de turismo aresana, el 36% de ellos procedían de otros municipios de Galicia. Le siguen en orden de importancia, los turistas llegados de Madrid, que suponen el 25% de cuantos se acercaron a la caseta ubicada en el paseo marítimo de Ares, al lado de la playa.