La licitación de As Pías prepara la conversión de la avenida en un bulevar que unirá los barrios

La confianza que hace tan solo un día manifestaba el alcalde, Ángel Mato, en que la obra de la carretera de As Pías se licitaría en breve por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se vio confirmada ayer con el anuncio de la apertura del plazo de presentación de ofertas para dicha actuación, que supondrá humanizar el primer tramo de la FE-14, que discurre por los barrios de O Bertón y de Caranza.



Se trata de la primera intervención en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del programa de humanización y mejora de tramos de la Red de Carreteras del Estado en entornos urbanos, dotado con 105 millones de los fondos europeos de reconstrucción Next Generation y de estos saldrán los más de cinco millones para As Pías.



La intervención, anunciada desde hace años e incluida en los Presupuestos Generales del Estado en varias ocasiones, aunque nunca llegó a ejecutarse, supone una primera fase, que es la que ahora sale a licitación, que abarca 1,1 kilómetros de la carretera FE-14 y que convertirá la que era casi la única entrada a la ciudad, con un denso tráfico, en un bulevar en el que convivan peatones y coches, tras la disminución del tráfico rodado en esta zona, con la llegada de la autopista.



De este modo, el proyecto contempla carriles bici, zonas verdes, ampliación de las aceras y la mejora del acceso al transporte público, además de suturar barrios como los de Caranza, O Bertón, Recimil o Ultramar, actuando sobre la conocida como depresión o talud de As Pías.



El tramo ahora licitado discurre por los puntos kilométricos 0+600 y 1+100 y el presupuesto asciende a 5,68 millones de euros.



Completando esta actuación, se ha aprobado el segundo proyecto en los puntos 0+000 y 0+600, que incluye el ámbito del actual enlace de la FE-14 con la FE-11. El presupuesto de este tramo asciende a 4,96 millones de euros, lo que supone una cuantía global de la actuación de 10,64 millones de euros.









Características





La carretera actual consta de doble calzada, de limitación de accesos y de enlaces a distinto nivel. Para eliminar el efecto barrera y proceder a la sutura de los barrios de Esteiro, los Ensanches, Bertón y Caranza, se ha proyectado poner al mismo nivel la nueva avenida de As Pías con las zonas urbanas del entorno. Se suprimirán, de este modo, los enlaces a distinto nivel de acceso al barrio de Caranza y a la carretera FE-11, sustituyéndolos por dos glorietas. Además, aunque se mantendrán los dos carriles por sentido del vial, se destinará el izquierdo a la circulación y el derecho como vía de servicio, dando acceso a las intersecciones, aparcamientos y paradas de autobuses. Asimismo, se proyecta la creación de amplias zonas verdes en ambos márgenes, construcción de aparcamientos, carril bici y carril peatonal, así como instalación de alumbrado y semáforos.



El alcalde, Ángel Mato, valoró ayer esta actuación, destacando que, por una parte, se ganará espacio para el ciudadano y se crearán zonas de uso y disfrute para los distintos barrios y, por otra, se suturarán dichos barrios y se eliminarán barreras, convirtiendo la avenida de As Pías en un espacio de paseo, donde convivan zonas verdes y carril bici al tiempo que se acercan a los vecinos los barrios de Caranza, Ultramar y Esteiro hacia la zona de O Bertón y el polígono de A Gándara.



Mato se mostró satisfecho por que “As Pías ya está en marcha” y recordó que fue un objetivo desde la llegada la Alcaldía.