O norte de Galicia

estes días, a alcaldesa de Lugo Lara Méndez e o alcalde de Ferrol Ángel Mato facían causa común para esixir que, as dúas cidades, tiveran as comunicacións adecuadas co resto do país. Para mostra da situación, o que está a acontecer nas liñas de buses Ferrol Coruña, que só “funcionan” cando - previamente – anúncianse que van a facer presenza os inspectores da Xunta.



Cuestión que repítese co trazado do tren á cidade herculina, a exclusión do AVE ou, de facto, das infraestruturas do Eixo Atlántico. Todo isto, cunha hexemonía da dereita nos corenta anos de Autonomía, hoxe con Feijóo á fronte. Pero a cuestión deste desleixamento do PP con Ferrol vén da man de que o presidente da Xunta representa – fundamentalmente - os intereses cativos da dereita coruñesa.



Sumar esforzos con Lugo é un asunto estratéxico. Máis sería axeitado engadir un pacto por Ferrol. Poñer á cidade e á comarca por diante, por unha vez.