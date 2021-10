El Baxi Ferrol visita a un Spar Gran Canaria “renacido” tras su victoria

La formación del Baxi Ferrol disputa esta tarde su segundo encuentro como visitante en la elite del baloncesto estatal en un duelo en el que las de Lino López esperan sumar su primer triunfo como visitantes y, asimismo, el segundo de su cuenta particular. No será nada fácil ante un Spar Gran Canaria –20.00 horas, pabellón de Paterna– que viene de estrenar su casillero de triunfos el miércoles ante el Estudiantes, ya con la presencia de la maliense Sika Kone. “La llegada de Kone les da un plus, porque es una de las jugadoras más determinantes de la liga”, señala el técnico Lino López sobre un rival del que añade que “tiene jugadoras con mucho talento individual y a las que les gusta el juego abierto y rápido, tenemos que defender bien para que no puedan hacerlo”. Así, será en la retaguardia en donde las ferrolanas redoblen esfuerzos de cara a no depender tanto de un ataque que “no siempre tienes tanto acierto”, apuntó López.





El Baxi tendrá que llevar el duelo a su terreno, el de frenar un encuentro que a buen seguro que las canarias intentarán aportar su clásico juego rápido, buscando al igual que las ferrolanas su segundo triunfo liguero y en casa. Con Natalia Rodríguez y Jenna Allen como las bases del conjunto departamental en este inicio liguero, la formación de López espera asimismo seguir incrementando su cuenta de victorias de cara a asentarse en la categoría.