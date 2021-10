Los trabajadores de ElectroRayma exigen una solución que asegure la viabilidad de los empleos

Cerca de medio centenar de trabajadores y representantes sindicales de la firma local ElectroRayma marcharon ayer por las calles de Ferrol en protesta por el conflicto desatado entre la empresa y Navantia a raíz de los sobrecostes asumidos por la primera durante la construcción de los dos AOR para la Armada australiana. El desacuerdo sobre estos gastos extraordinarios, que la compañía sitúa en 4,7 millones de euros –a raíz de un estudio independiente–, supone un gran prejuicio sobre la misma, lo que ha llevado a su plantilla a temer el impacto que tendrá en sus empleos.





Una vez en el Concello, donde finalizó la macha sobre las 13.30 horas, los representantes de los trabajadores se reunieron con los diferentes grupos de la corporación municipal, que se comprometieron a mostrar su apoyo conjunto mediante una declaración institucional que fue leída horas más tarde, durante la sesión plenaria de la tarde. El texto, que fue refrendado tras un receso, incluyó cuatro puntos: solicitar una reunión con la gerencia de los astilleros de Ferrol; otra con los grupos parlamentarios y la Dirección de Navantia; el apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores; y exigir el pago de la deuda.





El presidente del comité de empresa, Roberto Montero, explicó tras la llegada de la manifestación al edificio consistorial que “non nos vamos a meter en si son 4,7 millóns ou cal é a cantidade”, dado el volumen de información que maneja la compañía, y que, por tanto, su objetivo es “pelexar ata o final polos nosos postos de traballo” y “chamar a que se senten”. “No seu día ElectroRayma e Navantia chegaron á conclusión de que había que pedir un informe externo dun perito, e non sei se a Navantia non lle gustou o que poñía, pero iso se quedou nun caixón”, aseveró Montero, concluyendo que, de ser así, que “se pida outro”. Del mismo modo, el presidente del comité confirmó que, desde el inicio del conflicto, la empresa no fue “convidada” a determinadas obras pese a haber realizado la ingeniería. A pesar de ello, Roberto Montero apuntó que desde el comité de empresa se pusieron en contacto con sus homólogos de Navantia y, tras consultarlo estos con la Dirección, se aseveró que esta exclusión no sucedería.





Por su parte, el grupo naval público aseguró días atrás que “ha negociado y está dispuesta a seguir negociando” con ElectroRayma sobre este supuesto, siempre y cuando esta se haga “sobre conceptos que estén justificados y amparados por el contrato.