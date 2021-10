Este luns, día 4, as redes sociais de Facebook, Instagram e WhatsApp caeron e durante algo máis de seis horas estivemos desconectados desa “realidade virtual”. Hai quen pensa que supuxo unha enorme perda para as empresas, que se perderon moitas ocasións de negocios. Hai quen pensa que foi un grave problema para os usuarios que durante ese tempo non puideron interactuar coas súas “amizades virtuais”, creando ademais problemas de ansiedade en determinados grupos de poboación.





Un ten curiosidade por saber a incidencia na economía de Ferrolterra. Pero, no caso das persoas, de verdade que supuxo un dano? Imaxinen a eses que usan as redes para queixarse de todo o que acontece na cidade e polo contrario, imaxinen cantos “post” non escritos ou cantas fotos de postureo non subidas. Seguro que este luns moitos falamos por teléfono ou aproveitamos para quedar en algures, cara a cara. Como toda a vida.