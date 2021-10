María Rivas destaca la labor solidaria de la Policía Nacional en la pandemia

El centro cultural Torrente Ballester acogió ayer parte actos en conmemoración del Día de la Policía –posteriormente tuvo lugar una misa en al concatedral de San Julián– organizados por la Comisaría de Ferrol-Narón. La cita contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas, que estuvo acompañada de los alcaldes de Ferrol, Ángel Mato, y Narón,Marián Ferreiro y el comisario jefe Carlos Soria.



Rivas destacó en su intervención el comportamiento solidario de la Policía Nacional durante la pandemia para proteger la salud pública. Han sido decenas las reuniones que hemos mantenido tanto yo como mi antecesora en el cargo con motivo de la gestión de la pandemia y en todo momento hemos encontrado receptividad y total implicación”, apuntó la subdelegada del Gobierno.



Rivas apuntó también los retos de seguridad a los que se enfrenta este cuerpo de seguridad: la prevención de la ciberdelincuencia, la lucha contra los delitos sexuales y la protección de las libertades ciudadanas.



Durante el acto se entregaron las condecoraciones al mérito policial propuestas en esta Comisaría. Este año han sido ocho los agentes distinguidos: dos inspectores, un oficial y cinco policías. Han sido reconocido seis hombres y dos mujeres para quienes la subdelegada ha tenido palabras de afecto y reconocimiento, que ha hecho extensivas a sus familias.



El acto ha incluido un homenaje a los agentes caídos en acto de servicio y un recuerdo a quienes han fallecido a causa de la pandemia.



El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, también trasladó el agradecimiento del Concello a los agentes condecorados “polos méritos no servizo” y ensalzó el trabajo de todo el cuerpo durante el último año y medio. Recordó que “tiveron que facer cumprir normas que non se tiñan aplicado antes, de velar por que todos contribuíramos á loita contra a pandemia cun comportamento axeitado”, y destacó que estuvieran “en primeira liña cando máis os necesitábamos”.



Durante su intervención, el regidor también tuvo palabras de alabanza a la buena coordinación entre todos los cuerpo y fuerzas y señaló esa visión de conjunto como un valor a “fomentar e protexer desde as administracións”.



En la misma línea, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, trasladó a los agentes de la Policía Local de Narón el reconocimiento hecho público ayer por Rivas durante el acto por su dedicación y lealtad durante la crisis sanitaria, un reconocimiento compartido con el Concello tanto con el cuerpo de la Policía Local como con todas aquellas personas que como voluntarios, particulares o en representación de otros servicios ya se trasladó también en su día desde del consistorio.