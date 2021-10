El BNG lleva al Parlamento la queja sobre la supresión de la ESA en el Concepción Arenal

El Bloque Nacionalista Galego llevará el tema de la supresión de la ESA del IES Concepción Arenal al Parlamento de Galicia. Además de registrar preguntas orales sobre esta cuestión para el pleno y la comisión, el partido presenta una Proposición non de Lei en la que se insta a la Xunta “a actuar de xeito inmediato para deixar sen efecto a decisión da Consellería de Educación de trasladar a Educación Secundaria para Adultos desde o Concepción Arenal ao EPAPU de Caranza, así como a decisión de suprimir o horario de 18 a 22 horas, coñecido como nocturno”, recoge el documento en su parte dispositiva.



Según el diputado del BNG, Mon Fernández, la decisión de la Xunta “contravén a normativa de aplicación, que fixa en 15 as persoas matriculadas necesarias para impartir esa modalidad de ensino, existindo no momento no que se comunica a decisión un número amplamente superior, que ademais, historicamente, medra unha vez avanza o curso.



Recuerda además que esta modalidad, conocida en Ferrol como “o nocturno”, se lleva impartiendo en el centro ferrolano desde hace 50 años, siendo siempre muy demandada, “polo que a decisión do traslado en realidade significa a supresión da modalidade, porque ademais de cambiar o centro de ensino, elimina o horario de 18 a 22 horas”, apunta Fernández.





“Prexuízo”





Afirma asimismo que “o traslado de centro xa supón un prexuízo en si mesmo, xa que o Concepción Arenal está cabo da estación de autobuses, o que facilita a matrícula de moitas persoas de diferentes lugares da comarca”, insistindo que “a supresión do horario “nocturno” implica a retirada dun servizo moi específico e amplamente demandado por colectivos de persoas que teñen que compatibilizar traballo e/ou obrigas familiares cos estudos”, concluye.



La medida determinada por la Consellería de Educación –que el pasado lunes emplazó al instituto ferrolano a trasladar los expedientes del alumnado matriculado en la ESA al centro de Caranza– motivó a lo largo de la semana varias movilizaciones de la comunidad educativa del Concepción Arenal, por considerar totalmente injustificada la eliminación de la ESA en el centro.