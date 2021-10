Decenas de personas ponen rumbo a Coto da Lagoa para ver la repercusión del parque eólico

Más de una treintena de personas respondieron ayer a la convocatoria del Club Montaña de Ferrol que organizó una ruta al Coto da Lagoa para explicar a los participantes los puntos donde se proyectan instalar los tres aerogeneradores de unos 200 metros de altura del parque Monteventoso, la subestación y la torre de meteorología. Los participantes tomaron la salida del local social de Marmancón rumbo al Confurco y desde allí a Espiñeira desde donde subieron a Coto da Lagoa.



La cita tuvo una finalidad divulgativa en la que se mostró a los asistentes los valores paisajísticos, naturales y patrimoniales del lugar, ahora amenazados por el proyecto de este parque eólico.



No es la primera cita convocada en la zona para informar sobre las repercusiones que tendrá en el territorio la implantación de estos proyectos eólicos –ya se celebró otra en Brión con mayor participación– y tampoco fue la única que se desarrolló en la jornada de ayer. Las plataformas vecinales Cabanas di non, Ortegal di non, Cerdido di non o Transición Enerxética Xusta (TEX) de Moeche, entre otras de la zona, participaron en una marcha reivindicativa a San Andrés de Teixido para mostrar una vez más su rechazo a la implantación de estos proyectos macroeólicos en la comarca como anteriormente hicieron en otra cita celebrada en las Fragas do Eume. En este caso el punto de partida fue el mirador Monte do Chao, en Cedeira rumbo al santuario de San Andrés donde se leyó un manifiesto.