Nuevas protestas del IES Concepción Arenal por la supresión de la ESA

El claustro de profesores del IES Concepción Arenal decidió ayer continuar con las movilizaciones de protesta iniciadas el pasado lunes en contra de la decisión de la Consellería de Educación de suprimir la oferta de Educación Secundaria para Adultos (ESA) que se venía impartiendo en el centro.





La comunidad educativa sigue sin entender el motivo de esta medida, ya que el número de matrículas formalizadas (más de veinte) superan las quince exigidas por Inspección para poder impartir esta modalidad de estudios.





El pasado lunes, la dirección del centro recibía el requerimiento oficial de la Consellería para hacer efectivo el traslado de los expedientes de este alumnado a la EPAPU (Centro público de Educación y Promoción de Adultos). Allí, sin embargo, no podrán cursar la ESA en la modalidad presencial con el horario de 18.30 a 22.30 horas que tenía establecido el IES Concepción Arenal y en la que formalizó la matrícula el alumnado que ahora tiene que desplazarse a Caranza.





Así se denuncia en el escrito aprobado ayer por el claustro y el consello escolar en el que además se pide la comparecencia del inspector para que “nos expoña os supostos beneficios” de esta medida, que no entienden la actuación de las autoridades “que ordenan o traslado dun nivel educativo sen darnos ningunha razón de peso para facelo, posto que temos un número superior de alumnos ao que se requiría e ademais non nos están permitindo matricular aos alumnos que o están socilitando”, lamentan en el manifiesto. Critican también que la decisión de la Consellería llegue con el curso ya iniciado y los horarios del profesorado completos. “De vernos obrigados a realizar estes cambios, iriamos cara unha nova reorganización –a terceira– de todos os horarios do centro”.





Por todo ello, continuarán con las movilizaciones. Así, tras la concentración ayer del profesorado ante el edificio de la Xunta, en la Plaza de España, que contó con el apoyo de la CIG-Ensino, hoy, a las 12.10, habrá otra acción de protesta de la comunidad educativa.





Consellería de Educación

Consultada por este periódico sobre esta cuestión, desde la Consellería de Educación argumentan que la decisión responde a “unha reorganización das ensinanzas para dar mellor servizo e recursos ao alumnado na EPAPU de Ferrol, moi preto deste centro”, apuntan. Y añaden que “en calquera caso, ao IES Concepción Arenal manténselle o mesmo profesorado, liberado das horas da Educación Secundaria para Adultos, que pode dedicar a reforzos”, apuntaron fuentes de la Consellería.