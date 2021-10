Flavio Calafell: “Vamos a cumplir el objetivo y hay mimbres para más cosas”

¿Cómo ha sido la pretemporada y cómo ha visto al equipo?

No ha sido la idónea, porque todo fue con muchas alternancias. Primero, que empezamos relativamente tarde,. aunque empecé el primero de septiembre con muy poquitos chicos, lo ideal empezó a suceder el lunes pasado, el 20. Así que en realidad empezamos a trabajar, en relación a lo que necesitábamos desde el primero de septiembre, el día 20. Tuvimos 20 días de ventaja, y por eso no le quito mérito a los que estuvieron trabajando desde el primer día, pero es diferente, sobre todo a la hora de poder armar un equipo para competir, porque los entrenamientos hasta ese día fueron muy analíticos, individuales, poco colectivos.





El primer entrenamiento colectivo fue el partido que jugamos en el Trofeo de San Sadurniño. Hasta ese momento no habíamos tenido la posibilidad de tener seis personas de un lado y seis del otro. Por eso, fue una pretemporada bastante atípica, pero cuando llega el momento de competir no puedes aferrarte a ningún tipo de excusa, simplemente afrontar lo que viene, con la máxima intención, con las posibilidades que uno tiene. Ahora mismo tenemos un equipo competitivo, sin estar todo lo rodado que nos gustaría.





Y en estos días de preparación ¿qué fue lo mejor que vio de su equipo?

Que elegimos bien los jugadores para integrar la plantilla, porque, con nada de trabajo, el domingo se vieron buenas cosas. A penas entrenamos todos juntos tres días y el domingo en el partido de la mañana la carga fue muy alta. Pero también se pudo hacer un diagnóstico bastante optimista de cara a que el equipo compitió, por momentos, como si se conociesen por lo menos desde el primero de septiembre, por poner una fecha.





Y también se vio lo bueno de lo malo, porque por la tarde, sabiendo y teniendo muy en cuenta que la carga era muy alta, fue sobre todo el segundo set aparecieron demasiadas carencias en el sentido de la concentración, de tenerlo muy a favor para ganar, poner el partido en un 2-0 arriba y no volver a remar como nos pasó y terminar perdiendo sin diferencia el cuarto.





Pudimos competir y descubrir tanto lo que tenemos para potenciar como lo que tenemos que trabajar para que no aparezca en los partidos importantes ante rivales que no va a poder pasar. Hay rivales ante los que que no podemos perdonar cuando tenemos todo a favor.





¿Y los aspectos a trabajar?

Concentración y tomar mejores decisiones, sobre todo cuando el juego lo tienes a favor. El voleibol es muy parecido al tenis, es muy psicológico, cuando estás cómodo no puedes perder el nivel de intensidad, justamente para que no te disperses y no le des alternativas al rival y que se vuelva a meter en el partido. Y para eso tiene que haber mucha capacidad de con­vicción, de ir a por todas todo el tiempo, no bajar nunca una marcha. Cuando tú eres el equipo que eres inferior o similar al rival, esa desatención te cuesta un partido. Eso es lo que tenemos que trabajar, el nivel de concentración y de aplicarnos todo el tiempo a lo que sabemos que tenemos que hacer, porque no tenemos tanto margen para desatender las cosas que después nos pueden traer una derrota.





Ha podido medirse con rivales con los que se verá en liga ¿ve a su equipo compitiendo por una salvación cómoda?

Lo que puedo decir es que creo en mi trabajo, creo que acertamos bien, como dije, en la conformación de la plantilla y que con mi convicción de que voy a hacer las cosas que son necesarias, bueno los que van a hacer bien las cosas son los jugadores, porque yo no puedo, entiendo que tenemos que cumplir el objetivo principal. Todo va encadenado a lo que decía, nosotros tenemos que optimizar todos los momentos positivos, y la eficacia tiene que ser muy alta, para que, no solo cumplamos el primer objetivo, si no que también aspiremos a cosas más bonitas.





Pero no podemos desatender nada, porque, por ejemplo, este fin de semana vamos a competir pero no se si van a estar todos, no se cómo va a llegar Pakito. Cuando empiezan a llegar situaciones que son incompatibles con poder presentarte al máximo de tus posibilidades, depende quién sea el rival, lo qué tienes en juego y lo que no. Las temporadas no son como empiezan, son como acaban. Entiendo que sí que vamos a cumplir el objetivo, que tenemos mimbres para tener ilusión de aún más cosas, pero tenemos que ir, aunque sea muy argentino y muy cholistas, partido a partido, incluso entrenamiento a entrenamiento nosotros. De hecho la pretemporada empezó así, día a día, y estamos en ese ritmo. No creo que cambie.





¿Y cómo ve a los canteranos Lucas, Álex...?

Ellos son de los que están desde el primero de septiembre trabajando. Roi también, si bien es una incorporación de este año, también es un jugador muy joven, tiene 17 años, y estoy muy satisfecho con ellos. Son chicos jóvenes pero hay momentos en donde les alcanza pero, claro, cuando se tienen que poner a trabajar con Michael, con Leo... a veces se les queda corto. Lo van a pasar bien porque todo es sumar y crecer para ellos, pero por momentos se les va a poner difícil porque a la hora de salir a competir esto no es una Superliga 2, aquí hay que saber perfectamente lo que hay que hacer en cada balón y, entre las emociones de la juventud y las exigencias de la competición, a veces no lo tienen tan sencillo. Tienen buenas respuestas, pero son jóvenes y hay cosas que no les alcanza, pero no porque no tengan la capacidad, porque todavía no tienen las horas de vuelo.