El BNG presenta varias iniciativas para instar al Gobierno y la Xunta a reactivar el sector naval industrial

El BNG anunció ayer el lanzamiento de una “ofensiva institucional” con la presentación de varias iniciativas en el Congreso y el Parlamento de Galicia para instar a Gobierno central y la Xunta a reactivar el sector naval industrial en la ría de Ferrol. Los diputados nacional y autonómico, Néstor Rego y Ramón Fernández, respectivamente, insistieron en la necesidad de dotar de carga de trabajo a los astilleros y mejorar sus infraestructuras “co que se garantiría tamén a continuidade das empresas auxiliares”.





“O sector naval na comarca de Ferrol atravesa unha situación alarmante e a falta de actividade en Navantia afecta de maneira directa a todas as empresas que traballan principalmente para esta empresa pública”, aseveró Rego, incidiendo en la importancia de “eliminar os vetos” que limitan la actividad del grupo en el ámbito de la construcción civil. Por su parte, Fernández reiteró su exigencia de que la Xunta entre a formar parte del Consejo de Administración de Navantia “en aplicación do previsto la Lei de fomento do sector naval da Galiza e nop propio Estatuto”.





Batalla legal

Uno de los puntos en los que ambos diputados incidieron durante su comparecencia fue en la situación de la firma local ElectroRayma, derivada por los sobrecostes del desarrollo de los AOR para Australia. Los representantes recordaron que “as múltiples modificacións do proxecto” por parte de Navantia provocaron un incremento en los costes de desarrollo de 4,7 millones de euros, que tuvo que asumir la auxiliar.





Ante esta tesitura, la firma ferrolana presentó una demanda judicial contra el grupo naval, el cual, asegura, ha mostrado “desinterese” por la problemática causada. En este sentido, los nacionalistas afirman que, desde la compañía “consideran que están sendo afastados de maneira intencionada das novas ofertas, incluso cando elas teñen relación con deseños de ElectroRayma”.