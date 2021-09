O Parrulo empata en la recta final en la pista de La Rosaleda

Atlético Benavente 3-3 O Parrulo Ferrol





Sufrido y trabajado empate de O Parrulo Ferrol en la pista de La Rosaleda (3-3), en la que fue la segunda contienda con tablas para los de Óscar Vigo en tres encuentros.

Tras un arranque de partido sin un claro dominador en el juego, fue la formación anfitriona la que dio los primeros avisos, si bien ahí estuvo el meta Gozi para salvar a los suyos de los que podían haber sido los primeros tantos en la pista zamorana. No fue hasta mediada esta primera mitad cuando los ferrolanos crearon peligro real ante la portería contraria, con balón largo precisamente de Gozi que Kevin Chis no encontró ángulo para rematar. A continuación Noel envió un potente lanzamiento al palo que, en esta ocasión no entró, si bien sí que lo hizo en la siguiente. Un minuto después este mismo jugador consiguió el 0-1 con una diana tras un saque de esquina. Malaguti tuvo la última para los locales en esta primera parte que terminó con la mínima renta ferrolana.





Segunda

El inicio de la segunda parte estuvo condicionado por la expulsión de Santi. Una superioridad de la que se aprovecharon los zamoranos para lograr el 1-1, gracias a un tiro alto de Preciado. Sin control claro por parte de ninguna de las dos escuadras, fue Dani Aranda el que rompió esta pausa, con una jugada al segundo palo (2-1). En los últimos ocho minutos, Vigo optó por el juego de cinco, con Domingos como portero-jugador. Unos minutos en los que Miguel Caeiro lanzó un primer aviso y, de nuevo, Noel fue el encargado de materializarlo (2-2), tras un tiro raso. Unos últimos minutos de infarto, en los que Aranda volvió a poner a los suyos por delante en el minuto 35 (3-2). O Parrulo no bajó los brazos y su insistencia tuvo premio con la diana del empate. Un 3-3 que consiguió Kevin Chis, con un tiro al segundo palo tras un gran pase de Noel.