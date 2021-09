Las constantes peleas bipartitas

En este Gobierno bipartito, fueron sonados, por ejemplo, los enfrentamientos entre Irene Montero y Carmen Calvo. Tampoco se quedan mancas las dos gallegas, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, a la hora de tirarse los trastos a la cabeza. Y, como no hay dos sin tres, ahora le toca el turno a un nuevo dúo. De un lado, Irene Montero, empeñada en obligar a los médicos a practicar abortos por mucho que la Constitución les reconozca su derecho a la objeción de conciencia. Del otro, Carolina Darias, que no está dispuesta a obligar a ningún facultativo a hacer lo que no quiera. Veremos quién se impone en esta pugna.