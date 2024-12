El Baxi Ferrol, un poco más cerca de octavos en Eurocup

Hizo falta sacar el termómetro en A Malata, pero el frío no terminó por interponerse en la celebración de uno de los partidos más candentes que el Baxi ha protagonizado en Eurocup. Le daban una abrumadora bienvenida a las belgas, sobrepasadas durante los tres minutos iniciales de encuentro por el tándem ofensivo-defensivo de las locales (10-2). No tardarían en despertar, pero las de Lino López no perderían su delantera en lo que restó de encuentro.

La capitana Mataix –máxima anotadora– arañaría puntos con sus internadas finalizadas en bandeja en un terreno de juego plagado de jugadoras de altura. Con una 5 menos vistiendo la elástica a rayas desde la última cita europea, Morro saldría a dar el ocasional, y en realidad prolongado, descanso a una Melia a la que la defensa rival se pegaba como una lapa. Esmeradas en proteger la canasta, las del Universitario firmarían un estelar primer cuarto de 27-17 puntos.



El cuarto previo al descanso se inauguraba con posesiones largas, nueva tanda de diez minutos que sería de “innovación” sobre el parqué para el equipo ferrolano y de roces en aumento cortesía de ambos bandos. El quinteto local predominante sería el compuesto por las bases Mataix y Menéndez, Jori Davis -en un buen debut europeo–, Mestres y Morro, sucediéndose distintas combinaciones que permitían a algunas de estas tres irse a una puerta atrás (37-23).



Pero acechaban también por fuera las de la elástica a rayas, generando incertidumbre a un conjunto belga que empezó a mostrar los dientes en defensa, dando pie a algunos de los instantes más convulsos y desesperados en la pista, cuando las “castores” subían el nivel buscando a anular al Baxi, en especial a las jugadoras más activas en el poste bajo.



La siempre fiable Melia fallaba sus tiros libres tras una de las varias faltas que recibía en su regreso a pista, pero con buenas sensaciones se iría el equipo local al descanso, con un triple sobre la bocina de Sánchez-Ramos (47-29).

Segunda mitad



Con la tensión acumulada de los veinte minutos previos, tras la reanudación las jugadoras a un lado y a otro de la pista se mostraban menos pacientes a la hora de zafarse de la defensa contraria. Economizando esfuerzos en ataque, pero sin renunciar a la solidez de su renta ventajosa, el Baxi no daba signos de agotamiento mostrando brío en los uno contra uno y en la ayudas, concentradas sus rivales en no descuidar ningún aspecto del juego para recortar distancias, aunque sin excesivo éxito con el 61-44 adornando el electrónico al final del tercer parcial.



La veintena de puntos parecía la línea de corte para López. En el ecuador del cuarto final, cuando Vervaet, con la canasta más remolona de la noche, puso el 70-51, solicitaba el tiempo muerto, y su contraparte hacía lo propio cuando encajaban posteriormente dos +3 consecutivos por cuenta de Melia y Joiner.



Con el partido en el bolsillo para las locales en los compases finales del encuentro, las belgas parecían tener la última palabra, pero con tres décimas restando en el cronómetro se detendría el juego desde el banquillo local una vez más, cuando el resultado del 83-58 ya sellado.