Vecinos de As Somozas piden con escritos a la Xunta la paralización de la cantera

Cerca de una treintena de vecinos de la parroquia de Recemel, en As Somozas, participaron durante el mediodía de ayer en una concentración frente al edificio administrativo de la Xunta de Ferrol en protesta por la explotación minera “Viñas”. Los afectados, que presentaron a su vez un escrito dirigido a Augas de Galicia y a las Direcciones generales de Minas y Calidad Ambiental, exigían que el gobierno autonómico cumpla con el acuerdo parlamentario alcanzado por unanimidad el pasado día 16 en el que se instaba a la Xunta a tomar “as medidas necesarias” para garantizar que la cantera cumpla con las normas establecidas en la regulación actual.





Los vecinos, acompañados del diputado del BNG Ramón “Mon” Fernández, denuncian que la explotación opera bajo una declaración ambiental de 1996 que ya se encuentra obsoleta, por lo que la actividad debe ser paralizada hasta que se solvente la situación. En el escrito, los afectados apuntan que la explotación está provocando “danos e prexuízos á poboación e ao medio”, detallando que se está dejando “prácticamente inutilizables” las pistas de acceso a las viviendas y que se están provocando vertidos en el río Grande, afectando en consecuencia al río Xuvia. Del mismo modo, los vecinos también denuncian que incluso operando bajo la declaración ambiental de 1996, la empresa no está cumpliendo con las medidas correctoras reflejadas en esta, como la instalación de balsas para recoger vertidos.





Por su parte, Ramón Fernández criticó que “os danos producidos nos ríos foron estes días de chuvia moi evidentes a causa das escorrentías que provocaron na mina” y que la Xunta, dada la proposición aprobada la pasada semana, debe “exercer de verdade as súas competencias de inspección e control”. “Esta é unha empresa que adquiriu o dereito de explotación mineira na liquidación da empresa Cuíña”, explicó el diputado, señalando, además, que durante todo este tiempo, las “diferentes Consellerías con competencias na materia están pasando por alto eses danos e prexuizos que se están provocando” al tiempo que “manteñen unha correspondencia epistolar en termos xurídicos e burocráticos (...) que o que parece é que están buscando que a xente abandone as súas protestas, cousa que, debido a gravidade dos prexuízos, non vai pasar”.