Cientos de manifestantes se concentran en Armas contra la “estafa” de las eléctricas

Varios centenares de personas respondieron ayer al llamamiento de la CIG –hizo convocatorias en 20 localidades gallegas, entre ellas la de Narón– concentrándose en la plaza de Armas de Ferrol para decir “Non á estafa da luz”, demandar la recuperación de las centrales hidroeléctricas y exigir una tarifa eléctrica gallega.



Desde la central sindical defienden que la energía se considere un derecho universalante la escalada en el precio de la luz que se está registrando en el último año. También hubo palabras de crítica a la política del PP en la Xunta en lo referente al apoyo dado a las empresas eléctricas que explotan los ríos y embalses de la zona y por su rechazo a propuestas que los nacionalistas elevaron al Parlamento como la de la Tarifa Eléctrica Galega, la de la recuperación de las Centrales Hidroeléctricas, o las propuestas para dar solución a la industria electrointensiva, así como las alegadas en la reciente tramitación de la Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética.



La CIG aboga por una transición energética para Galicia “ordenada, xusta, ao servizo do país” y advirtieron que los famosos fondos europeos Next Generation con los que se pretenden promover los proyectos de parques eólicos en la zona “teñen como principal destino financiar a descarbonización e a implantación da electrificación da economía que estamos a vivir”.



La de ayer no será una movilización aislada. Para el próximo 3 de octubre la CIG vuelve a convocar a los ciudadanos en las calles –mismas localidades y misma hora–, esta vez con sus facturas eléctricas, para hacer una quema pública de las mismas.