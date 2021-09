Ferrol sigue a la cola en número de infecciones activas por covid

La situación sanitaria con respecto al covid se mantiene a la baja en el Área Sanitaria de Ferrol, que siguen a la cola en número de casos activos con respecto al resto de áreas de la comunidad gallega y se mantiene como la única zona sanitaria de Galicia que continúa por debajo del centenar de casos activos, con 75 infectados, 13 menos que la víspera.



La presión asistencial también se ha reducido en las últimas 24 horas (datos publicados por el Sergas hasta las 18.00 horas del viernes) y el número de enfermos que pasan la enfermedad en planta se reduce en dos personas, pasando de cinco a tres pacientes, mientras que en la UCI no se han presentado cambios y se mantiene una persona ingresada.





Incidencias





En cuanto a la incidencia acumulada en los últimos siete días, solo dos concellos de Ferrolterra, –Cariño y Ferrol– han registrado algún positivo (en ambas localidades por debajo de diez, ya que el número exacto si no excede de una decena el Sergas no lo especifica). Si se analiza la incidencia a 14 días, solo seis municipios (Ferrol, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Fene y Ares) han reportado algún positivo. El resto, los concellos de Mañón, Cerdido, Moeche, As Somozas, As Pontes, A Capela, Mugardos, Neda, San Sadurniño, Pontedeume, Cabanas, Valdoviño y Narón, no han registrado ningún caso de covid en los últimos 14 días.



En cuanto a las restricciones el panorama mejora sustancialmente tras la última decisión del equipo técnico de la Xunta rebajándose a nivel de restricción media baja la práctica totalidad de la comunidad gallega, a excepción del concello de Monforte de Lemos, que se encuentra en nivel medio.





Inmunización





Los equipos de vacunación frente al covid siguen trabajando de forma intensa estos días. Ayer se inocularon cerca de 2.300 dosis y se reservaron 600 huecos para gente procedente de autocitas.



Durante la jornada dominical de hoy habrá dispuestas unas 1.000 segundas dosis más y también estarán abiertas las instalaciones para cualquiera que pueda acudir sin cita.



Ya mañana, se pondrán sobre doscientas segundas dosis más, mientras que para el martes se reservan otras 350 dosis de repetición y otras tantos huecos para autocita. La siguiente cita en el calendario de vacunación local será el próximo 25, y se administrarán 200 dosis y se reservan huecos para 350 autocitas.



Esta semana se superó la cifra de las 300.000 dosis administradas (301.568). De estas, 154.568 son pautas completas.