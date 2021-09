Cristóbal Parralo: “Duele encajar en una acción similar a la de Bilbao”

El entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, lamentó que frente al Extremadura se repitiesen los errores de los encuentros anteriores que han impedido llegar a la quinta jornada de liga con más puntos. El técnico se refirió a la jugada del gol, una acción que “duele”, dijo, “porque hemos llegado a esos minutos mejor” que el rival “y no puede ser que una acción similar a la de Bilbao vuelva a ocurrir, sobre todo cuandolo trabajas, porque tira por tierra el esfuerzo del equipo”



Parralo apuntó que su equipo cometió “muchas imprecisiones, sobre todo en la primera parte, sin dominar el juego ni tener el control”. Aunque reconoció que en la reanudación “hemos mejorado un poco”, no lo suficiente para “llegar al nivel que creo que este equipo puede dar”. Resaltó que al Racing le ha penalizado el hecho de “no cuidar los detalles”, principalmente a balón parado, y que con el marcador en contra “es muy difícil” reponerse “cuando todo son prisas y queremos llegar de cualquier manera”.



El preparador racinguista considera que al equipo le hace falta “un poco más de confianza” y cree fundamental “buscar tener esa solidez y esa calma con el balón. Trabajaremos para encontrarla”, aseguró.



Ayer, Kevin Presa y Jon García fueron cambiados por problemas físicos, contratiempos que se suman a las bajas de las últimas semanas y a la imposibilidad de disponer de todos los jugadores. A juicio de Parralo, esas “dudas” que se perciben en el equipo se deben a “situaciones que hemos vivido durante la pretemporada”. “Hay jugadores”, recordó, “que se incorporaron más tarde, otros llegaron a última hora y las lesiones nos están mermando”. Pese a las adversidades, el técnico local subrayó que “esto no ha hecho más que empezar” y recordó que “aquí son todos los partidos difíciles. Esta es una liga muy competitiva, con muy buenos equipos y jugadores, y hay que trabajar duro, recuperar a los que no están, lograr que todos lleguen a ese punto que sabemos que pueden dar y mejorar esos detalles para que podamos conseguir victorias”.