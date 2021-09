As Pontes y Galicia inician una temporada de incógnitas

Comienza este fin de semana la competición en el subgrupo 1-B de la zona norte de Preferente Galicia. Entre los trece equipos participantes, dos son de Ferrolterra, As Pontes y Galicia de Mugardos, y ambos hacen frente al torneo desde diferentes puntos y, también, con objetivos diferentes.



En el caso del As Pontes, que viene de descender de Tercera, la temporada supone una gran renovación. Uno de los cambios viene en el banquillo con la llegada de Rafa Casanova en sustitución de Chollas, que fue el técnico que acabó la competición. En la plantilla hay muchos más, puesto que solo tres jugadores prosiguen de la temporada pasada y el resto del grupo, aunque no muy numeroso, aspira a dar más de una sorpresa aunque de entrada las miras son modestas.



Ya en pretemporada la escuadra de la villa minera sorprendió a propios y extraños y en el campeonato, que para él empieza el domingo con la visita al campo del San Tirso, espera seguir haciéndolo. Será esa la manera de estar lo más cómodamente situado.









Mugardos





En cuanto al Galicia de Mugardos, esta temporada es la de la vuelta a la actividad después de no competir la pasada por culpa de la pandemia. Aunque sin descensos la competición de Preferente Galicia llegó a celebrarse, la entidad radicada en A Pedreira prefirió no correr riesgos y evitar cualquier contratiempo en forma de contagio en forma de Covid-19.



Para esta campaña, de nuevo de la mano de Fontao, la entidad mugardesa ha formado una plantilla bastante completa, en la que se mantiene el bloque de hace dos ejercicios, completado con la llegada de varios jugadores de nivel. A lo largo de la pretemporada su nivel ha sido irregular y en la primera jornada, en la que visita a la Sarriana, espera hacer valer su potencial.