Narón y Pontedeume vuelven a la competición

Pontedeume Dispesan Café y Narón Ferrolterra vuelven oficialmente a la pista este fin de semana, y lo hacen con motivo de la disputa de la primera jornada de la Copa de esta categoría. Y si bien ambos estarán esta campaña en la máxima liga gallega, en esta primera fase de la campaña eumeses y naroneses no c ompartirán grupo en el trofeo.



.El conjunto de la villa comenzará su andadura en esta cita visitando el domingo al Culleredo –13.00 horas– y lo hará después de, en su caso, haberse estrenado más pronto de lo habitual en competición. Y es que los, una campaña más, dirigidos por José Deus disputaron a finales de agosto el encuentro correspondiente a la Copa Galicia ante un Bueu de categoría superior, y si bien con derrota, realizando un buen papel. El trofeo que inician el domingo sí que será de su “liga” y al que llegan asimismo tras un completo fin de semana en el que disputaron dos partidos ante otra formación de Nacional, el OAR, uno en Pontedeume con motivo de As Peras y otro en pista herculina.



El grupo eumés comienza de manera oficial la campaña con varias bajas por estudios, trabajo o cambios de formación, si bien también con nuevas caras como los regresos del meta Tinuco, el primera línea Pablo López o el pivote defensivo Alén, además de contar para la primera formación con los juveniles Xoán, Jorge Vega y Xoel –ya que no contarán este año con formación de esta categoría–. Con la salvación como objetivo –en una campaña en la que, finalmente, no habrá promoción, descendiendo los dos últimos del único grupo en liza, así como otros dos por posibles arrastres–, el grupo eumés disputará una liga en la que jugará para “competir con cualquiera”, como señala su presidente Óscar Allegue. Mientras, en lo que a la cantera se refiere, la entidad tiene abierta la inscripción para su escuela, coordinada por Alberto López, desde prebenjamín a cadete, pudiéndose poner en contacto con la entidad en sus redes sociales.









Naroneses





Por su parte, los que se estrenarán por completo en la categoría este fin de semana serán los del Narón Ferrolterra –ante el Porriño a domicilio, el sábado–, que lograron el ascenso el pasado mes de mayo. Un largo parón por el que el conjunto dirigido por Rubén Fernández comenzó pronto, a principios de agosto, la pretemporada, conjuntamente con los jugadores cadetes.



El equipo naronés también tuvo su particular despedida de precampaña el pasado fin de semana, con motivo del XX VII Torneo Cidade de Narón, en el que midieron fuerzas con el Arteixo, ante el que se impusieron tras un igualado encuentro –la cita contó también con un choque de cadetes entre anfitriones y arteixáns, con triunfo naronés– y en el que se reencontraron con su afición. “El partido sirvió para ver sensaciones antes de la Copa y partidos oficiales, así como para ir uniendo las nuevas incorporaciones y probar sistemas”, comenta Fernández.



Y es que en el apartado de nuevos rostros formarán con la indumentaria amarilla Alejandro Díaz, Mendoza y Marcos, llegado del Novás, recuperando también a Joel. Mientras, en lo que a bajas se refiere, Fran Oliver jugará esta campaña en el Poio y por motivos labores no continuarán Manu Portals ni Muriel.



El club naronés está asimismo trabajando su base, contando en principio con equipos cadete y alevín en competición. Si bien la entidad busca jugadores entre ocho y dieciséis años, por lo que septiembre será gratuito para aquellos que quieran probar, poniéndose en contacto con el club a través de sus redes o el correo balonmannaron@gmail.com.