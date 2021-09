Ferrol apuesta por la música clásica para potenciar el Camino Inglés

El Concello de Ferrol echa mano de la música clásica como un reclamo más para seguir potenciando e incrementando el atractivo turístico cultural del Camino Inglés. Con este objetivo nace el Festival Internacional “Ferrol no Camiño” que desde hoy y hasta el día 30 reunirá en el Teatro Jofre a intérpretes nacionales e internacionales. Serán, en total, nueve conciertos de piano y música de cámara y todos tendrán lugar a las 20.00 horas. Las entradas, de carácter gratuito, pueden retirarse en la taquilla del Jofre (de 11 a 13 y de 18 a 20 horas de martes a viernes; los sábados, domingos y festivos de función abrirá de 11 a 13 horas y desde dos horas y media antes del inicio del espectáculo).



El I Festival Internacional de Música Clásica “Ferrol no Camiño”, financiado por el Concello de Ferrol y el Xacobeo, fue presentado ayer por el concejal de Cultura, Antonio Golpe, y la comisaria del Xacobeo, Cecilia Pereira. El acto contó además con la presencia del director artístico de la Asociación de Música Clásica de Galicia, el ferrolano Pablo Galdo, entidad organizadora del festival.





Reclamo





El festival se suma a la oferta musical de la ciudad con el propósito de “que sexa un reclamo máis para os peregrinos que nos visitan cada ano, neste caso no eido cultural”, comentó Golpe. Recordó en este sentido que de los 11.400 turistas que llegaron a la ciudad naval este verano, más de 4.700 eran peregrinos, y de los más de 14.000 que acudieron a las oficinas de turismo en lo que va de año, 10.800 lo hicieron interesados por esta ruta xacobea.



Estos datos, añadió Golpe, revelan “un crecemento notable na chegada de peregrinos que deciden iniciar o Camiño na nosa cidade, polo que desde o Concello queremos que a música, e neste caso a música clásica, sexa un motivo máis para vir a coñecer a cidade”. O Camiño Inglés, añadió, “está cheo de riquezas, tanto arquitectónicas, históricas, de natureza como tamén culturais” y la celebración de este festival, dijo, “é outro impulso máis que desde o Concello queremos dar a este percorrido que comeza no porto de Curuxeiras”.



Esta propuesta se suma así, aseguró el edil de Cultura a “moitas outras iniciativas que estamos a desenvolver co único fin de impulsar o Camiño Inglés, tamén desde o punto de vista gastronómico”. Golpe agradeció a la comisaria del Xacobeo “a colaboración institucional para sacar adiante este proxecto” y que resulta fundamental, en palabras del propio concejal, “para traballar polos nosos veciños”.





Intérpretes





Los pianistas Daniel Rivera, Daniel del Pino, Cyprien Katsaris, —que formó parte del jurado de la última edición del Concurso Internacional de Piano de Ferrol—, Aurelio Viribay, Juan Pérez Floristán, János Palojtay, José Enrique Bagaria, Pablo Galdo y Josu de Solaun forman parte de un cartel que también incluirá las actuaciones de Asier Polo con el cello, la soprano Raquel Lojendio, Dominika Ács (flauta) y Aitzol Iturriagagoitia (violín). Todos ellos “músicos de recoñecido prestixio a nivel internacional”, subrayó el concejal.



Cecilia Pereira, por su parte, agradeció al Concello su colaboración para que el festival sea una realidad y destacó tanto el crecimiento del número de peregrinos que inician el camino en Ferrol como “o aumento do coñecemento” respecto a este itinerario. El evento es, en este sentido, “unha axuda máis” para seguir incrementando el número de peregrinos que llegan a la ciudad.



Pablo Galdo destacó tanto la “gran calidade” del programa como el notable incremento de la oferta de la música clásica en Ferrol en los dos últimos años “grazas á aposta do Concello por evento como este festival e tamén co Concurso Internacional de Piano de Ferrol”, por lo que quiso agradecer a Golpe “o seu incondicional apoio á música”, dijo.