Narón tiene 43 vacantes en las escuelas infantiles municipales

Un total de 43 plazas han quedado vacantes este curso en las tres escuelas infantiles municipales del Concello de Narón –A Solaina, Piñeiros y A Gándara–.



En la primera hay 14 plazas libres, de las que seis se corresponden con la franja de 0 a 1 años; una para los de 1 a 2 y las siete restantes los de 2 a 3. En el caso de la ubicada en A Gándara hay cinco vacantes para los menores de 0 a 1 años; una para los de 1 a 2; cinco para los de 2 a 3 y seis para las personas que soliciten horario de tarde. Asimismo, en la Escuela Infantil Municipal de Piñeiros hay un total de 12 plazas libres: nueve para niñas y niños de 0 a 1 años y tres para los de 2 a 3, estando cubierto el cupo dirigido a menores de 1 a 2 años.



La concejala de Ensino, Mercedes Taibo, recordó que estas plazas están a disposición de las familias que deseen matricular en ellas a sus hijos –el curso arrancó la pasada semana pero es posible incorporarse igualmente– y que para ello se pueden dirigir al Servizo Sociocomunitario del consistorio



El Concello de Narón dispone actualmente de 82 plazas en sus escuelas infantiles distribuidas en seis unidades. En el caso de las de A Solaina y Piñeiros el horario de apertura es de 7.30 a 17.30, si bien la de A Gándara ofrece también, debido a la demanda, horario de tarde, estando operativa de 7.30 a 20.00 horas.



“Consideramos que son tres centros que están funcionando moi ben, tratándose dun servizo con moita demanda na cidade. Co fin de adaptarnos ás necesidades das familias en cada momento, dende o Concello apostamos por abrir un período ordinario de matrícula pero no caso de que queden vacantes deixamos aberta durante todo o ano a posibilidade de que se poidan matricular no momento que o precisen”, indicó la concejala.