Cristóbal Parralo: “Hemos sacado el partido por casta más que por juego”

A pesar de conseguir frente al Valladolid Promesas la primera victoria del campeonato, el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, reconoció que “el resultado no ha de tapar la realidad y no hemos hecho un partido como a mí me habría gustado”. Y no porque al preparador lo sorprendiese la manera de jugar del rival –“ya sabíamos que iban a presionarnos, a intentar quitarnos el balón”, apunta–, sino porque el cuadro verde rindió por debajo de lo esperado. “No hemos sido capaces de tener el balón, de progresar con él, de darle continuidad a la posesión... Hemos sacado el partido por casta más que por juego, pero en ningún momento hemos estado cómodos”, dijo.





Parralo reconoció que “en pocas fases hemos tenido el control del partido”, algo que razonó en que “no hemos tenido movilidad, no hemos ganado los balones divididos. Hemos conseguido ganar el encuentro sin todo eso, así que ahora hay buscar todo eso que nos falta para jugar a mejor nivel”.





También tuvo mucho que ver en la consecución del triunfo en el cambio de sistema por el que apostó el Racing ya en el tramo final de la primera parte pero, sobre todo, en la segunda. “Ese cambio nos ha permitido tener más seguridad a nivel defensivo, aunque en el aspecto ofensivo hemos seguido teniendo lagunas, nos ha faltado mucho”, explicó.





Físico

Cristóbal Parralo no quiso vincular el nivel dado por su equipo con el aspecto físico en el que se encuentra su plantilla –“no todo es eso...”, señaló–. El preparador racinguista, de hecho, describió que “cuando no tienes el balón y eres superado fácilmente parece que llegas tarde a todo. Pero no es una cuestión física, sino técnico-táctica, porque cuando no estás bien situado no te mueves bien y el rival te hacer correr más”.





Por último, el entrenador habló del juego directo empleado en la segunda parte y explicó que “no es nuestra idea, pero a veces cuando te vienen a presionar arriba tienes que saltar una línea, porque no puedes regalar el balón”.