Tanxugueiras defende o galego en Eurovisión para "normalizar" a diversidade lingüística de España

Tras coñecerse que a banda de folk galego Tanxugueiras, coa súa canción ' Figa', impúxose como a favorita dos fans de Eurovisión para representar a España na próxima edición de 2022, o trío formado polas irmás Olaia e Sabela Maneiro e por Aida Tarrío defenden a presenza do galego en festival para "normalizar" a diversidade lingüística de España.





Nunha entrevista concedida a Europa Press, Sabela Maneiro recoñece que para o grupo foi unha "sorpresa" ser elixidas de entre máis dun cento de artistas como as favoritas dos fans deste certame. "Non sabiamos moito como ía isto de Eurovisión, pero a verdade é que foi unha sorpresa moi grata".





"Foi a xente a que decidiu que Tanxugueiras fose a gañadora, a que decidiu poñer a ' Figa' aí, e a verdade é que foi unha sorpresa e un premio moi grande para nós xa que sabes que as cousas se están facendo ben e que chegan á xente", sinala.





Con todo, sobre se a banda presentarase ao proceso de selección para o certame, Sabela Maneiro asegura que é un asunto que deben "valorar e falar seriamente". "A verdade é que foi todo tan rápido, estamos a lume de biqueira co noso terceiro disco, con preparar a xira do ano que vén..., e todo isto pillounos un pouco desprevidas. Temos que sentarnos e falar as cousas en serio", sostén.





Deste xeito, sinala que están contentas de que "a música galega sexa representada a nivel España" e destaca que a "pretensión" de Tanxugueiras "sempre foi chegar a todos os palcos e a todos os festivais nos que se cadra non tiña cabida a música tradicional e a música en galego". "Gústanos todo este tipo de iniciativas, non só que se dea voz á nosa música como Tanxugueiras, senón que se dea voz á nosa música como galega, tanto tradicional como á cultura", afirma.





Nos máis de 50 anos que España leva participando en Eurovisión, ningunha canción nas diferentes linguas cooficiais do Estado representou ao país. #Ante iso, Sabela Maneiro avoga pola presenza do galego neste certame "máis que nada para normalizar que España hai diferentes linguas, que poden convivir perfectamente e que non ten que haber autoodio polas linguas".





"Son linguas que suman, non que restan", incide a artista, que deixa claro que "non hai ningún problema porque en España fálense diferentes linguas". "Non es nin máis español nin menos español, nin máis galego nin menos galego por querer iso. Entón, todo ese tipo de iniciativas que dean visibilidade a outras linguas e a outras culturas dentro do Estado, pois está xenial", destaca.





"A xente está a pedir un cambio"

Despois de que nos últimos anos impuxésese no festival estilos como o do portugués Salvador Sobral e a banda italiana de rock alternativo Mäneskin, opina que "a xente está a pedir un cambio".





Neste cambio considera que tamén tivo que ver "a corentena", na que se escoitaron "moitos tipos de música". "E a xente quere algo que mova os corazóns, ese sentimento que tes cando algo che gusta, que che move", explica.





Precisamente, para a elaboración dos seus temas, explica que a banda selecciona a música tradicional que máis lle gusta e dálle "unha volta". "O que facemos é coller as cancións que máis nos gustan, collemos varias, dámoslles unha volta, facemos melodías das que estamos afeitos escoitar neste momento... Vivimos no século no que vivimos e iso nótase", explica a artista, que subliña que interpretan a música que a elas gustaríalles " escoitar".





"Estamos a preparar algo novo"

Sabela Maneiro detalla que Tanxugueiras prepara "algo novo" na "liña" na que están os seus temas ' Figa' e 'Midas', cos que a banda deu un xiro cara á fusión da música tradicional con estilos máis urbanos, próximos ao trap ou á electrónica.





"Desde un primeiro momento Tanxugueiras tiña moi claro o percorrido que quería facer e pouquiño a pouco, con moito traballo e esforzo, estamos a preparar algo novo pero sen esquecernos de quen somos, da música tradicional", relata a artista, que incide en que se trata dun proxecto que será "visto para o público" e no que traballan para que "teña unha boa acollida".





Para iso, destacou que a banda contará con profesionais que entenden "a música máis aló do tradicional". "O toque tradicional xa o temos nós e tamén temos a Isaac Palacín, que lle dá un toque máis folk, pero agora estamos a barallar diferentes formacións para poder levar ao directo a música que imos ter no disco", apunta.





Mulleres "empoderadas"

Sabela Maneiro, que considera que a música galega tradicional é unha "música matriarcal", destaca o lugar predilecto que as mulleres tiveron para mantela viva. Así mesmo, traslada o seu convencemento de que deben de usar o "altofalante" que lles supón "estar encima dun escenario" para "reivindicar cousas que non se terían por que estar a reivindicar neste século pero que se deben de seguir reivindicando".





Exemplo diso é precisamente ' Figa', tema co que o grupo incide na capacidade das mulleres para ser donas do seu propio destino máis aló das envexas, os medos e as críticas derivadas dun sistema machista.





"Temos ese altofalante e temos que usalo, é a nosa obrigación e por iso reflíctese tanto empoderamento, porque nós somos mulleres empoderadas", sinala. Así, lembra que a muller foi "aos poucos empoderándose". "Fomos crendo en nós mesmas como mulleres e como persoas. Temos moi claro que podemos chegar a calquera sitio ou lugar sendo muller, sendo home, sendo o que sexas pero sabendo que por ser muller non es menos nin tes que demostrar máis", sostén para lamentar que pareza que "por ser muller débese demostrar o triplo". "E nas cancións vai o que nós vivimos e o que nós sentimos", engade.





"Ganas de directos"

Na entrevista, Sabela Maneiro considera que aos poucos "se está recuperando a forma de traballar" tras a covid e avoga por sacar "o positivo" que deixa unha pandemia de tanta gravidade. Así, incide en que nestes momentos "a xente ten moitas ganas de música en directo" polo que considera que "haberá moitos máis concertos".





"Os programadores están a apostar por músicos e músicas máis locais e así darnos a visibilidade que merecemos", observa a integrante de Tanxugueiras, que considera que "se isto non pasase, seguiríase contratando con prezos estratosféricos a músicos a nivel máis estatal ou máis internacional".





"Isto deunos visibilidade a todos os que somos de aquí, sabendo que por ser música en galego non perde a calidade, senón que temos unha calidade moi grande non só a nivel tradicional, senón músicas de todo tipo pero en galego, que iso tamén é cultura e fai país. Cremos que hai que aproveitalo e remar todos ao mesmo son", finaliza.