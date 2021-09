El Camiño Inglés potencia el inicio de la ruta en las islas británicas

El primero de los dos “fam trip” previstos para este mes con representantes culturales y turoperadores del Reino Unido e Irlanda atravesaba ayer los municipios de las comarcas que forman parte del Camiño Inglés. Una docena de personas realizan la ruta a Santiago para familiarizarse con ella (de ahí el término “fam trip”) y poder después divulgarla en sus lugares de origen. Se trata de una de las iniciativas que desde hace meses impulsan la Diputación de A Coruña y la Asociación de Concellos do Camiño Inglés con el fin de que se conozca este trayecto en las islas británicas, en donde se han señalizado algunos kilómetros, y recuperar así los orígenes de la peregrinación que llegaba por mar a las ciudades del norte peninsular. En este caso se ha contado con las oficinas de Turespaña en Reino Unido e Irlanda y la acción abarcará también a la extensión hacia Fisterra.





Periodistas y miembros de entidades como Friends of Finchale Camino, Reading UK, St. Barbe Museum Lymington, Visit Durham, Confraternity of Saint James & Sains James Way, la catedral de Southwark, Walshingham Way o el Oxford Centre for Pilgrimage Studies forman parte de un viaje que rematarán el 12 de septiembre. Habrá un segundo grupo, entre el 22 y el 26 de este mismo mes, centrado en turoperadores que ofrecerán la experiencia jacobea en paquetes turísticos.





En la mañana de ayer fueron recibidos en el muelle ferrolano por el alcalde, Ángel Mato, y por las concejalas de Turismo y de Patrimonio Histórico, María Teresa Deus y Eva Martínez. Ellos les explicaron los puntos fuertes de esta caminata hasta Santiago de Compostela.





También en Cabanas fueron recibidos y acompañados durante un tramo por el edil Iago Varela, que divulgó los valores turísticos del municipios y las acciones de potenciación que se llevan a cabo desde su departamento.