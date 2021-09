La Diputación invertirá 1,1 millones en una senda peatonal en Centroña

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, visitó ayer acompañado del alcalde de Pontedeume el resultado de las obras de mejora de la seguridad vial ejecutadas por la Diputación en el entorno del colegio de Andrade con las que mejoran la seguridad del vecindario y los escolares de la zona – se construyó una senda peatonal, se amplió el ancho de la carretera, se habilitaron nuevas zonas de aparcamiento y se mejoró el alumbrado público–.





A la visita también acudieron representantes de la AVV de Andrade y Centroña. Durante el recorrido, el presidente provincial también avanzó una inversión de 1,1 millones de euros para la construcción de una senda peatonal de más de tres kilómetros en esta última parroquia.





“O pleno dará luz verde definitiva este venres a un importante investimento de 1,1 millóns, que permitirá mellorar a seguridade nunha estrada que rexistra un elevado volume de tráfico diario, pois conecta os concellos de Miño e Pontedeume pola costa e dá acceso a numerosas praias do municipio”, indicó González Formoso.





Las obras, que se llevarán a cabo en los márgenes de la carretera DP-4803, conectará los núcleos de Ventosa, Vizus, O Portiño e Centroña. Unas obras que, según el alcalde, Bernardo Fernández, suponen “a reactivación definitiva” de un antiguo proyecto “dá resposta a unha demanda veciñal desde hai 20 anos e suporá unha mellora importante da seguridade vial para as numerosas persoas que se desprazan a pé pola zona para ir ás praias, ao cemiterio ou ao local social e que ata agora tiñan que transitar pola estreita marxe da calzada”.





Última fase

El regidor destacó que estos trabajos suponen “a última fase de construción das sendas que comunican Pontedeume con Miño. As primeiras foron hai décadas no Concello de Miño, no 2015 construíuse o tramo que conecta Perbes con Boebre e agora toca este último tramo, entre A Anduriña e Caldagueiro (Pontedeume), polo que unha vez rematadas as obras a estada contará cunha senda na súa totalidade”.





También avanzó que la Diputación comenzará la redacción del proyecto para la construcción de nuevas sendas en Nogueirosa y Ombre, que conectarán Pontedeume con el parque natural de las Fragas del Eume y que se ejecutará por fases.