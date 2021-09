El mercado viene a aliviar la situación

Se podría decir aquello de “es el mercado, imbécil, pero con esto de la subida un día sí y otro también del precio de la luz, las compañías han decidido salir a la captura de clientes ofreciendo magros descuentos en las facturas. Algunos se promocionan incluso diciendo que se pagará la energía al precio del año pasado y, desde luego, como reclamo hay que reconocer que tiene mucho gancho. Y menos mal que las compañías, que se deben haber cansado de ganar tantos millones durante estos días, se han decidido a bajar los precios, porque si tenemos que esperar a que el Gobierno tome una medida efectiva, nos podríamos quedar todos calvos. El problema es que, a lo peor, el Ejecutivo no está tan incómodo con un precio de la luz tan elevado. Al fin y al cabo el incremento de las tarifas le está devolviendo el 60% del dinero que estaba perdiendo por haber bajado el tipo del IVA. No hay mal que por bien no venga.