Kevin Presa: “Hai cousas que mellorar, pero este é o camiño”

En las botas de Kevin Presa estuvo la última gran ocasión del Racing para llevarse los tres puntos del campo del filial del Athletic Club, un desenlace que el centrocampista de Ponteareas achaca a esa “pizca de mala sorte” que tuvo el conjunto verde en el tramo final, volcado a por la victoria.





A la importancia de estrenar el casillero de puntos suma Presa las sensaciones que dejó el cuadro de Parralo. “Hai que destacar a actitude do equipo, a súa reacción, o feito de sermos capaces de empatar dúas veces contra un rival moi complicado”, explicó, que venía de lograr los tres puntos en la jornada inaugural del campeonato. “Sabemos que hai cousas que mellorar, porque é certo que os seus dous goles veñen precedidos de erros nosos, pero este é o camiño”, aseguró antes de incidir en que “temos que quedar coa actitude do equipo, coa reacción cando estivemos por debaixo e con que incluso tivemos ocasións para pórnos por diante e gañar o partido”.





Efectividad

En las dos primeras jornadas del campeonato el conjunto ferrolano ha llegado al área contraria más que sus rivales –el domingo chutó ocho veces a portería–, pero su dominio en esta faceta del juego no se está traduciendo en goles. “O fútbol é así”, recordó, “e pasa que en ocasións o rival chégache dúas veces e faiche dous goles; noutros partidos tocaranos a nós”.





Sobre el desarrollo del enfrentamiento, el centrocampista pontevedrés subraya que, ante la energía inicial que caracteriza a los filiales, el antídoto del Racing era “facer o partido longo”, objetivo que se cumplió a la vista de lo que sucedió en los últimos minutos. “Non lle perdimos a cara ao partido, estivemos tranquilos”, añade, “e co paso dos minutos fomos medrando e foron chegando as ocasións. É unha pena que non as aproveitaramos máis”. Con todo, Presa le da mucho valor al empate porque, tras la derrota ante Unionistas, “nos dá confianza no que facemos para acadar os tres puntos ante o Valladolid Promesas”.