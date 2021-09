Narón tiene en fase de licitación obras por valor de 1,3 millones

El Concello de Narón tiene actualmente en fase de licitación obras en viales, instalaciones deportivas, espacios públicos y servicios en la ciudad por valor de 1,3 millones de euros.



Una parte importante de la inversión se destinará a mejoras de la accesibilidad de calles de la zona urbana. Se acometerán obras presupuestadas en 277.900 euros en las calles Luis de Góngora y Espronceda, en la zona de Freixeiro, donde se implantará la plataforma única. En este mismo ámbito también se están licitando intervenciones en otros viales del entorno de la calle Obispo Argaya, Ferrol, Río Masma y la zona de Amenadás, una treintena en total por importe de 69.330 euros. Además, también se reforzará la rodadura del vial que comunica los lugares de Cimadevila y Canteiros, en O Val, con una inversión de 63.365 euros y se aglomerarán viales en el polígono de Río del Pozo con una inversión de 118.653 euros.



En el ámbito deportivo se acondicionará y se mejorará la accesibilidad del local de piragüismo, ubicado en Xuvia–una intervención valorada en 78.571 euros–, así como el interior y exterior del edificio para el fomento de apoyo deportivo en A Gándara, unas instalaciones que se destinarán al Club de Remo de Narón – 118.657 euros–. “Na área de Deportes tamén se destinarán 189.711 euros a repoñer o tapiz de herba artificial do campo do Cadaval, unhas instalacións deportivas cun uso moi elevado e que son unha referencia para as escolas de fútbol base da cidade, con máis de 200 usuarias e usuarios”, explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro. También se recoge en este paquete de obras la pista de lanzamiento en Río Seco y que será homologable a nivel regional. La inversión en ese caso asciende a 126.498 euros.



Además se repondrá el caucho en una docena parques infantiles de la ciudad, actuaciones incluidas en el Plan integral de mejora de espacios públicos –102.342 euros–. La ampliación del local social de San Mateo, con una inversión de 100.488 euros es otra de las obras que están actualmente en fase de licitación.



En el área de servicios está en contratación la implantación de la red de saneamiento en el Camiño da Fonte, en O Alto do Castiñeiro, actuación presupuesta en 77.846 euros que permitirá instalar un colector y un grupo de bombeo para recoger los vertidos de una zona que carecía del servicio y del que inicialmente se beneficiarán una decena de viviendas, aunque podrán hacerlo el doble, como explicó la regidora.