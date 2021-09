Cuatro conciertos en San Valentín en la edición “express” del FeneRock

Tony Torres: “Grabar un disco en pandemia es complicado, pero teníamos que hacerlo”



Llevaban casi dos años con la idea del nuevo trabajo en la cabeza cuando la pandemia llegó para removerlo todo, también las letras y melodías de sus temas. “A mí, personalmente, me cambia sobre todo mentalmente. Me empieza a dar un descanso –venían de hacer casi cien conciertos el año anterior– y empezaron a salir nuevas ideas”, cuenta Tony Torres, voz y guitarra del grupo Malditos Pendejos, que integra junto a Octavio García (bajo), Diego Díaz (guitarra) y Cristóbal Castro (batería). Los diez temas que tenían ya cocinados para su segundo disco cogieron forma así en otras diez canciones que son las que finalmente dan vida a “Revivir”.



Esta tarde sonarán por primera vez en directo ante el público en el marco del Festival FeneRock. “Grabar un disco en pandemia es complicado, pero teníamos que hacerlo. Llevábamos ya mucho tiempo con la idea y teníamos muchas ganas de sacarlo”, destaca el músico. Cuenta también que este es un disco más dinámico y homogéneo que el primero. “En este hemos trabajado de una forma mucho más descansada y relajada, y aunque las canciones siguen teniendo el toque rock, varían mucho, hay funky... creo que es un disco bastante interesante para escuchar”.



Muy interesantes también han sido las colaboraciones con las que el grupo ha contado para el proceso de creación del nuevo trabajo, como la del reconocido músico Santiago Campillo. “Nos animó a que fuéramos a Murcia, a su estudio, y allí estuvimos unos días grabando, fue increíble”, relata Torres. “Necesitaba que otra persona tuviese la visión de las canciones, del disco y de la banda, y como tenemos buena amistad, allí nos fuimos”.



Destaca además el cantante del grupo ferrolano la participación en el disco del guitarrista de Topo, Luis Cruz, y de Jorge Vaquero, al mando de los coros. La realización de la portada corrió a cargo del equipo del fotógrafo ferrolano Edu Pereira. “Captó perfectamente la idea que nosotros teníamos; hicieron un trabajo alucinante. La portada es una pasada”, destaca.



El videoclip dirigido por Javier Guerreiro y los diseños de las nuevas camisetas con Marca Negra completan el lanzamiento de un disco que ya ha llegado a manos de aquellas personas que han secundado la campaña de micromecenazgo llevada a cabo por la formación con el principal objetivo de conocer el interés por parte del público en que el grupo sacase nuevo disco. “Ahora tenemos cien discos vendidos, y para una banda como nosotros es muy importante salir ya de partida con este volumen”, comenta. Esta tarde revivirán sobre el escenario fenés para ofrecer los nuevos temas al público presente en el paseo de San Valentín.