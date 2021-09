El PSOE de Narón denuncia problemas “estructurales” en el nuevo centro de salud

El PSOE de Narón remitió estos días una solicitud a la Consellería de Sanidade para que de solución a lo que consideran “problemas estructurales” del nuevo centro de salud de la localidad. Entre las problemáticas que, dicen, acusan las nuevas instalaciones inauguradas el pasado mes de julio, se encontraría el acceso de las ambulancias “que por mor da altura do edificio non poden entrar. Isto provoca que nos días de choiva o persoal asistido móllase para acceder ao PAC”.





También afean que el nuevo centro solo cuente con un ascensor. “É claramente insuficiente e pouco aproveitable, ademais o seu funcionamento é intermitente xa que sufre avarías e incluso inundacións no foso”, indican.





También critican que las salas de fisioterapia y maternidad no dispongan de privacidad –son visibles desde la calle– y que la primera tampoco disponga de un baño o de espalderas.





Los socialistas también achacan al Sergas que las consultas médicas carezcan de teléfonos directos para que los pacientes puedan llamar y que las consultas presenciales mínimas no se están cumpliendo.





Apuntan además a una deficiente señalización de las diferentes dependencias “os pacientes pérdense para acceder ás consultas” así como al insuficiente mobiliario en las salas de espera.





Desde el Área Sanitaria indican que el nuevo centro de salud, cuenta con un ascensor central amplio y con espacio para las camillas, accesible para los dos cuerpos del edificio. “Algunhas das cuestións que menciona o PSOE, como por exemplo a privacidade, os recursos de Fisioterapia, ou a sinalización, xa están planificados dende os primeiros días de uso coas persoas implicadas”, señalan. “As paredes de Fisioterapia xa contan cos mecanismos para a colocación do material necesario; xa están encargadas as opcións de cobertura para as fiestras da sala maternal, que os e as profesionais escolleron; e xa se está traballando, en base á experiencia de uso, no reforzo da sinalización”.





En lo que respeta a los espacios exteriores para las ambulancias aseguran que están diseñados con cubiertas tanto la entrada principal como el Punto de Atención Continuada para que eso que se menciona no pase. En cuanto al sistema de turnos y de telefonía señalan que es igual al que ya existía en el anterior centro y se basa en las dinámicas de trabajo con los profesionales.