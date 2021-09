Lamentan la falta de claridad de Endesa ante el ERE que afecta a 43 operarios de la firma Maessa

Responsables de Comisiones Obreras se concentraron ayer delante de los accesos a la central térmica de Endesa, en As Pontes, para alertar de la difícil situación a la que se enfrentan los 48 operarios de la compañía auxiliar Maessa a los que se ha incluido en un ERE extintivo. Victor Ledo, secretario general de Industria de la referida central, lamentó que se esté cumpliendo lo que llevan meses denunciando, “tralo peche dunha planta sen presentar antes alternativas de futuro”. Precisó que “Endesa tiene que ser más contundente a la hora de tomar decisiones que afectan a los trabajadores”. Además, ha afeado que se comenzase con el traslado de miembros de la plantilla principal a otros puntos de España “sin garantías de retorno”. También señaló que ni Endesa ni las diferentes administraciones han concretado ninguna medida para las auxiliares y advirtió de que en las próximas semanas se producirán nuevos despidos, a “cuentagotas”, en otras firmas que operan en la planta pontesa.





Por su parte, el presiente del Comité de Empresa (CCOO), Miguel López Roca, esgrimió que no “sirve que Endesa diga a Maessa que va a recortar el trabajo y se deshaga de los empleados, no nos vale”, dijo. El representante sindical aseguró que en la central “sigue habiendo trabajo” por lo que “es necesario que se firme un compromiso para el desmantelamiento, pero Endesa no se pronuncia al respecto y así no podemos continuar”, sentenció. Explicó también que no se está cumpliendo el convenio de transición local y lamentó que la Xunta "entorpezca" la implantación de alternativas. El proceso de negociación sobre el expediente de regulación de empleo en Maessa arrancó ayer mismo y se prevé que se abra un período de consultas de un mes.