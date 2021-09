Ares busca una regata de diez en San Sebastián

Primero fue la salvación, luego ejercer de anfitriones y, ahora, la “Santa Olalla” de Ares busca, por primera vez en su historia, clasificarse para la final de la Bandera de La Concha. Los de la villa rozaron este billete hace dos años y hoy cuentan con una nueva oportunidad.





No será nada fácil como apunta su técnico Pendo, puesto que “nos tiene que salir una regata de diez y a nuestros rivales, de ocho”. Así son las cosas. En dos tandas de diez traineras, con inicio al igual que ayer a las 17.30 horas, los aresanos tienen ya la vista puesta en esta regata desde que lograron la permanencia en Hondarribia. “El objetivo principal ya está hecho”, comenta Pendo, “la gente está con ganas, pero no nerviosa”. Una clasificatoria que se prevé con condiciones similares a las de ayer, con mar de viento –”no muy complicado”– y un día más de otoño que estival. En estas circunstancias, lo único que desea el preparador es que no aparezca, como invitado no deseado, “ese viento racheado en algún momento, como ya nos sucedió en Lekeitio”. Fenómenos incontrolables a los que los aresanos esperan no tener que hacer frente.





Mugardesas

Y si hoy entran en liza los de Ares, ayer fue el turno para una trainera mugardesa que lo dio todo y disfrutó en la clasificatoria femenina. Las de Jorge Hermida, séptimas en la Liga Gallega, firmaron la decimonovena posición de la cita, superando en esta tabla final a Castro en más de 40 segundos.





En una pelea de David contra Goliat, las jóvenes remeras de la villa saborearon hasta la última palada el premio de una temporada en la que, una vez más, volvieron a ejercer la representación local en las citas tanto gallega como en la disputada ayer.