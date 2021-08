Feijóo reivindica un PP que “nunca ha sido tan necesario como lo es ahora”

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó ayer que los populares “nunca hemos sido tan necesarios como lo somos ahora” y subrayó que no hay otra alternativa y no puede ser que “hoy en España la mayoría esté sometida a la minoría”.





“Un Gobierno como el que desgraciadamente echamos de menos en España. ¡Eso es lo que merecemos!”, refrendó en la apertura del curso político en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade donde el dirigente gallego recordó que nunca nadie de su organización se aprovechó “de lo que desune para gobernar”.





“No conozco, pues, a ningún dirigente –del PP– del que tengamos que avergonzarnos”, zanjó y revindicó a su fuerza por estar lejos del “populismo” y del “elitismo”. “No nos estimulan los problemas de los demás. Nos estimula ser útiles a la gente”.





El PP de Galicia regresó ayer a la Carballeira de San Xusto para dar el pistoletazo de salida a la nueva etapa en la que su dirigente ensalzó el trabajo de los suyos en un año “clave” para la renovación de los cuadros orgánicos del partido, y puso como ejemplo “de lo que no hay que hacer” las tensiones internas y la “campaña sucia” del PSdeG, que “hace mucho que dejó de ser un partido de Galicia”, y es “una sucursal del partido de Sánchez”.





Conspiraciones permanentes

Núñez Feijóo tuvo palabras especialmente críticas con el PSdeG, y afirmó que son “un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer”. “Además de no tener convocado su congreso, está en plena campaña sucia de lo que no debe ser la política, con artículos incendiarios, declaraciones, conspiraciones permanentes en privado y en público”, constató.





El líder del PP gallego mostró, de forma irónica, su “acuerdo” con Gonzalo Caballero, porque “tiene razón cuando dice que a los gallegos no les importan los líos internos del PSdeG”. “Lo que no dice es que lo único que le importa a él y a los socialistas son los líos internos del PSdeG. Eso es lo que no dice”, matizó.





Frente este “ejemplo de lo que no hay que hacer”, afirmó que el PPdeG “no vive de éxitos pasados ni de encuestas presentes, sino para los desafíos futuros”. “No nos estimulan los líos internos del Gobierno de España, ni de los distintos PSOE de las comunidades”, afirmó, al tiempo que mostró su rechazo a “un BNG más radical que nunca”, cuyos representantes “parece que quieren reflexionar sobre cómo ser independentistas y que la gente no se dé cuenta”.





Así, insistió en que a los populares no les estimulan “los problemas de los demás”, sino “ser útiles a la gente, escuchar, reflexionar, aprender y trabajar, servir a Galicia y a España”.





Al respecto, advirtió a los suyos de que el próximo curso político no será “de pura transición” hasta las siguientes citas electorales, sino que estamos ante “meses clave”, en los que, en función del acierto que se tenga, “se va a definir el futuro político”.





Asimismo, remarcó que ese futuro se definirá también “a nivel local” y “organizativo”, y alertó contra el error de creer que, tras la pandemia, “basta con esperar” a que la economía mejore.





Por su parte, el líder provincial del partido en Pontevedra, Alfonso Rueda, remarcó la importancia “a veces” de “hablar de nosotros” y presentó a su organización política como una formación “de bienvenidas y cariño”, de “unidad y fortaleza” frente al “verano entretenido” del PSdeG.