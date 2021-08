Cristóbal Parralo: “Nos faltó tener más claridad arriba para ganar”

Disgustado por la derrota sufrida ayer por el Racing, el entrenador Cristóbal Parralo recordaba que “en la primera parte hemos sido superiores y solo nos ha faltado finalizar mejor las situaciones claras que tuvimos. Pero el equipo ha hecho un muy buen primer período”. El preparador, además, destacó que “en la segunda hemos empezado a distanciar las líneas, a circular la pelota con mayor lentitud... y eso nos ha hecho tener menos situaciones claras. El rival tampoco nos generó mucho, pero un partido que está tan justo en el marcador puede cambiar en cualquier momento”.





Parralo reconoció que ayer lo que le faltó al Racing fue “tener más claridad arriba, haber decidido mejor en determinadas situaciones”. Pero, además, apuntó que en la segunda parte echó de menos un poco más de proximidad entre las líneas del cuadro verde. “Teníamos que haber estado mucho más juntos, circular mejor la pelota y eliminar rivales para, de esta manera, crear superioridad. Algunos jugadores, en la segunda parte, con el peso específico para eliminar rivales, no han sido capaces de hacerlo”, analizó el preparador sobre lo que vio en el campo.





Cristóbal Parralo explicó que “el afán de querer ganar hizo que al final nos costase un poco volver”, que es lo que aprovechó el Unionistas de Salamanca para acabar consiguiendo el tanto de la victoria. “Nos hemos ‘roto’ un poco y, aunque hemos hecho algunos cambios para intentar recomponer la situación, esta se puso peligrosa porque habíamos perdido el control y en una de estas transiciones llegó el penalti y la expulsión. Además, al final, no sé si por el cansancio o por qué fue, no conseguimos hacer peligro”, dijo el preparador del cuadro verde.





Con respecto a la acción del penalti, el preparador no quiso enjuiciarla porque “ha sido muy rápida y no sé si ha sido penalti o no. Pero el árbitro estaba muy bien colocado y, aunque no lo señaló al principio, el asistente lo avisó de que podía haber penalti y lo señaló”.