Los jardines del Malecón de Ortigueira llevan desde ayer el nombre de Julio Dávila

Los jardines del Malecón de Ortigueira tienen nuevo nombre. Desde ayer, el espacio ha pasado a denominarse “Xardíns Julio Dávila” en homenaje al destacado geógrafo, escritor, historiador y filólogo ortegano de cuyo nacimiento se cumplen 150 años –50 de su muerte–.





El Concello “salda así unha débeda histórica cunha das persoas que máis merecía un espazo público dedicado á súa figura”, destacó ayer el alcalde del municipio, Juan Penabad Muras. Él fue el encargado de descubrir, ayer por la tarde, la placa con la nueva denominación, aprobada por unanimidad en el pleno del pasado mes.





El acto congregó también a miembros de la corporación local y familia de Dávila, en concreto dos nietos, Jaime y Beatriz, que expresaron su agradecimiento por el homenaje. El presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, hizo llegar un escrito al Concello con motivo de la conmemoración ante la imposibilidad de asistir al evento.





La elección de los jardines como espacio dedicado a la memoria de Dávila no es casual. “É coñecida por todos a pegada que Dávila deixou no urbanismo e transporte da nosa terra; sirva de exemplo a xestión para a construción do Malecón”, señaló el regidor. Estos jardines, indicaron desde el gobierno, forman parte del legado de Dávila, que tuvo un papel decisivo tanto en su trazado como en la elección de las especies arbóreas que ahora mismo se encuentran en ellos.





Dentro de este homenaje al destacado geógrafo, también ayer se inauguró en el claustro del Concello una exposición dedicada a su figura. El acto contó con la intervención del cronista oficial del Concello, Carlos Breixo.





Nacido en Ortigueira en 1871, Julio Dávila emigró joven a Uruguay. Antes de volver a España vivió en Buenos Aires. Su obra incluye narrativa y ensayo, como el título “Geografía descriptiva de la comarca de Ortigueira”.