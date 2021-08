Ocho municipios están sin casos de covid desde hace una semana

Los municipios sin casos de covid diagnosticados en los últimos 14 días –como mínimo– han aumentado a tres con la incorporación de Mañón, Monfero y As Somozas (este último está sin positivos desde principios de febrero). Si se observa una semana atrás, y según los datos que diariamente facilita el Sergas en su web, son ocho las localidades en las que no se han detectado infecciones. Se corresponden con las siete con menor población (As Somozas, Cerdido, Moeche, A Capela, Mañón, Monfero y San Sadurniño) y con Cedeira, que supera los 6.500 habitantes.





Estos datos dan cuenta de un panorama que comienza lentamente a despejarse, al tiempo que bajan los demás parámetros de la pandemia, pero con situaciones desiguales, puesto que, aunque las localidades del interior mejoran sus cifras, todavía hay municipios que superan los 500 puntos de incidencia (Pontedeume, Ares y Cariño, que se mantienen o suben a un nivel de restricciones alto el sábado) y algunos todavía están ahora tocando techo.





En Ares, que vivió una subida de casos muy rápida en los últimos días y que actualmente tiene la incidencia más alta de las tres comarcas, se realizó un cribado el martes en la población entre los 15 y los 30 años. Participaron 258 personas, lo que supone un 49,23% de las que estaban convocadas, informa el Área Sanitaria. Se detectaron dos positivos.





El número de casos activos en toda el área sanitaria continúa su descenso, con 720 personas (31 menos que el día anterior) pasando la infección. De ellas, 26 están ingresadas en el Arquitecto Marcide, con nueve en la UCI y 17 en planta (cinco menos).





El número de casos diagnosticados en 24 horas se situó en 26, el dato más bajo desde hace más de un mes y la confirmación de un descenso constante en los últimos días.





La cifra de fallecidos totales desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, es de 227 personas, con diez decesos relacionados con esta ola veraniega que está en remisión.





En residencias de mayores, todavía en el cómputo que facilita el Sergas diariamente figura un caso activo en la residencia Santo Estebo, en Perlío (Fene).





Vacunación

La estrategia de vacunación en el área sanitaria llega al último grupo de edad para el que están autorizados los preparados, centrándose en primeras dosis en menores de 16 años y en completar la pauta para los menores de 30, que reciben su segundo pinchazo.





Así, entre ayer y hoy se vacunan 3.600 personas de entre 16 y 14 años. Mañana viernes será el turno para segundas dosis de la veintena hacia abajo.





Los menores de entre 15 y 12 años deben acudir con un consentimiento informado ya firmado por padre, madre o tutor legal (se facilita a través de la web y en los SMS en los que se manda la citación).





Desde el Sergas recuerdan además que está disponible el servicio de autocita para los mayores de 40 que no estén vacunados, además de las repescas periódicas que se realizan.