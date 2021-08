Hace 25 años: ETA siembra Galicia de bombas y VI Batalla de los Montes de Brión

El periódico del 26 de agosto de 1996 seguía hablando del comando de ETA, que deja Galicia sembrada de bombas, y de la lluvia, que deslució decenas de fiestas, entre otras la VII Batalla de los Montes de Brión.





Galicia continúa en el punto de mira de ETA

Un nuevo artefacto explosivo fue desactivado ayer en las inmediaciones de un hotel de Sanxenxo, según confirmó la Guardia Civil de esta localidad costera pontevedresa. El artefacto se encontraba en una explanada próxima al hotel Sanxenxo, situado sobre la playa de Silgar, quizá una de las más concurridas de este litoral. La colocación de esta nueva bomba fue comunicada telefónicamente, en nombre de ETA, a primera hora de la mañana a un medio de comunicación y a la Guardia Civil, al igual que ocurrió en los cuatro casos anteriores detectados en Galicia esta semana.





La mitad de las gallegas cree que una mujer con hijos no debe trabajar

Casi la mitad de las gallegas creen que las mujeres con hijos pequeños deberían dejar sus empleos porque el trabajo fuera de casa les impide "atender" a los niños, y una de cada cuatro piensa que las mujeres son "menos rentables" para las empresas debido a las bajas laborales derivadas de la maternidad o los problemas familiares, según una encuesta realizada por la Consellería de Familia. El 47% de las mujeres comparten esta opinión con el 58% de los hombres.









La VI Batalla de los Montes de Brión, deslucida por la lluvia

"No mandé a mis hombres a luchar contra los elementos". Esta frase de Felipe II al ser conocedor de la derrota de su Armada Invencible se le habrá pasado por la cabeza a más de un responsable de la Marcha polos Montes de Brión, que tuvo lugar el último domingo de agosto como viene ocurriendo los últimos siete años. Se esperaba que acudiera cerca de un millar de personas pero hubo que conformarse con unos doscientos valientes, que se aprestaron a rememorar la batalla de los "bravos brioneses" contra el ejército inglés, ocurrida en ese mismo escenario hacía ayer 196 años.









Isidro Silveira: "Este año no podemos fallar"

Isidro Silveira llegó a la directiva del Racing de Ferrol en la candidatura de Manuel Criado Seselle hace tres temporadas y, tras ser vicepresidente, pasó a presidir el club siendo reelegido hace unos meses. Cuando llegó a la directiva lo hizo con el propósito de llevar al equipo como mínimo a la segunda división y, pasados dos años de esfuerzos inútiles, para esta temporada ha confeccionado un equipo que puede conseguir ese objetivo. "Lo mejor es olvidar la temporada pasada cuanto antes y pensar que este año no podemos fallar".









El Endesa solucionó en apenas siete minutos

El Endesa se proclamó campeón de la IX Copa Excma. Diputación Provincial de La Coruña al derrotar al cuadro local, el Betanzos, por dos tantos a uno. El partido, celebrado en el García Hermanos de Betanzos, pese al mal tiempo reinante, tuvo un excelente nivel técnico, que agradó a los pocos espectadores que se dieron cita en el recinto betanceiro en un partido en el que cualquiera de los dos equipos se pudo alzar con el triunfo. Juan, Miguélez y Lemos fueron los goleadores.









Rocío Rodríguez fue novena en Sydney

La ferrolana Rocío Rodríguez Longa logró la novena plaza en la final de los 1.500 metros en los mundiales júnior de atletismo que finalizaron ayer en Sydney. Rocío, que consiguió un magnífico registro con 4.17.46, lo que significa un nuevo récord gallego junior, superando el anterior, en posesión de Julia Vaquero. Esta marca, además supone la tercara española de todos los tiempos.









Una página ya olvidada

Mauro Silva se aferra al presente. Los dos años que quedaron atrás pertenecen ya al pasado. Atrás queda el sufrimento de la lesión y ahora, en su regreso, espera realizar una de sus mejores temporadas. "Fui muy feliz cunado mis compañeros ganaron la Copa del Rey pero no me siento del todo campeón --explica--; he disfrutado con este título y la Supercopa pero no me considero campeón porque no estuve con mis compañeros".