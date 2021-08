La reforma del mercado de abastos mugardés favorecerá más puestos de venta

La corporación municipal de Mugardos celebró el miércoles un pleno extraordinario en el que se aprobó el proyecto de reforma del mercado de abastos San Telmo, para adecuarlo a las nuevas necesidades de puestos de venta.



Se trata de una modificación del proyecto inicial, ya que la misma no cumplía con la normativa vigente de seguridad ni con los códigos de edificación actuales. El nuevo documento respeta las condiciones que fueron tratadas en su día de forma consensuada con los operadores de la plaza. Es más, desde el Concello sostienen que en próximas fechas se reunirán con los placeros para “avaliar o programa de execución das obras, co fin de intervir o menos posible na actividade diaria do mercado”. Apuntan desde el Concello que los trabajos deberán estar acabados a final de año.



La reforma, presupuestada en 240.390 euros, incluye transformar uno de los dos edificios en un aparcamiento en superficie y la renovación completa del otro inmueble. Aquí se distribuirán siete locales destinados a la venta de fruta, flores, verdura, carne y pescado, más grandes que los actuales. Los puestos que funcionan en el edificio que se va a demoler se trasladarán al otro inmueble.





Ayuda a domicilio





En otro orden de asuntos, el Concello Mugardés aprobó en sesión plenaria los pliegos administrativos que regularán el Servizo de Axuda a Domicilio en los próximos cuatro años.



Aseguran desde el gobierno local que esta ha sido la primera vez en la historia del consistorio que “se licita un procedemento deste tipo, que conta cun orzamento de 1.26 millóns a repartir entre as referidas anualidades”.