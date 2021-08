El teletrabajo podrá extenderse al 50% de los funcionarios de varios servicios

El Concello de Ferrol limitará a un máximo del 50% del personal de varias dependencias municipales la adhesión al reglamento del teletrabajo en la administración local, que se llevará al pleno ordinario del próximo jueves.



El documento, elaborado por el área de Recursos Humanos que dirige María Teresa Deus, se marca como objetivos la conciliación familiar de los funcionarios, potenciar la productividad “en termos obxectivos e non de tempo de presenza no centro laboral”, reducir el absentismo y los costes, mejorar los procesos y avanzar en la modernización y la digitalización de la administración, entre otros.



Desde el gobierno local se recuerda que la modalidad de teletrabajo tendrá carácter voluntario “agás en casos extraordinarios ou excepcionais”, como las necesidades de prevención de riesgos laborales, razones de emergencia sanitaria, obras y reformas en el centro de trabajo que impidan el normal desarrollo del mismo de forma presencial, traslados o mudanzas entre dependencias “ou outras circunstancias de forza maior”. De todo ello, no obstante, se informará a los sindicatos en la Mesa de Negociación, precisó María Teresa Deus.





Excepciones





Con todo, habrá funcionarios que no podrán acogerse a esta posibilidad. Es el caso del personal de las oficinas de registro y atención ciudadana, conductores, trabajadores con funciones de apertura y mantenimiento de edificios, puestos estructurales que conlleven tareas de dirección, coordinación o supervisión sobre servicios de atención directa al ciudadano, emergencias con servicio de 24 horas, puestos que impliquen el manejo de información y acceso a datos no digitalizados y cualquier otro tipo de plaza que “cuxa función implique necesariamente a prestación de servizos presenciais”.



En los casos susceptibles de acogerse a esta modalidad, las dependencias deberán contar “cunha presenza diaria mínima obrigatoria do 50% dos efectivos”, de ahí que las autorizaciones para teletrabajar se vayan a conceder con criterios de preferencia por grupos. En el primero están las víctimas de violencia de género, personal con discapacidad y con movilidad reducida, trabajadores en proceso de recuperación de enfermedad muy grave o en tratamiento oncológico y embarazadas.



En el segundo nivel de prioridad estarán los funcionarios que tengan a su cuidado hijos de 0 a 3 años, familiares hasta segundo grado que requieran cuidados continuos y los miembros de familias monoparentales. El tercer grupo está formado por trabajadores con hijos de 3 a 14 años y no tendrán “ningunha preferencia” el resto de empleados. Por último, en caso de empate entre personas del mismo servicio se establecerá un turno rotatorio.