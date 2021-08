Los principales conciertos agotan las entradas en menos de treinta minutos

No ha sido una sorpresa que la retirada de entradas para asistir a los principales conciertos de las Festas de Ferrol 2021 se haya convertido en una misión casi imposible para los interesados, ya que los conciertos con mayor aforo no superan las 600 localidades y el interés suscitado por alguna de las bandas ha sido muy relevante.



Así, tras activarse la venta de las mismas a las once de la mañana del jueves 12 de agosto, en menos de veinte minutos se agotaro los tickets para ver el concierto del ferrolano Andrés Suárez, que cierra el cartel de fiestas de este año, el día 30, en Armas.



Cabe destacar que el sistema de retirada de invitaciones era en fila única, pugnando por lograr una entrada las personas que lo hacían físicamente y también desde sus casas de forma virtual. De hecho, una vez se abrió la venta se registró un pico de 2.200 personas conectadas a la vez para hacerse con uno de las entradas. También agotaron localidades durante la primera hora desde que se abrió la taquilla física (Jofre) y virtual los conciertos de Sidecars, Sofía Ellar y Nil Moliner.



Ya el viernes colgaron el cartel de “sold out” los espectáculos Hell Brothers de Cirkompacto, Viravolta, las proyecciones de cine, Amparanoia, Nelson Quinteiro, Adrián Conde, Dulce Pontes y Trocos Lucos.



Quedan las últimas localidades a disposición del público, con huecos para la cantante pontesa Sabela (Armas, 24 agosto, 21.30 h.), Mamá Cabra e Bellón Maceiras (Armas, 25 agosto, 19.30 h.), Feed the Pet e Bang (Palco A. Dobarro, 25 agosto, 20.30 h.), Petit Pop (Armas, 26 agosto, 19.30 h.), Willie & Winnie e Faltriqueira (A. Dobarro, 26 agosto, 20.30 h), Paco Nogueiras (Raíña Sofía, 30 agosto, 19.30 horas) y el Festival de Rondallas (Armas, 30 agosto, 20.00 horas). Aun quedan entradas para el único show de pago, “Comicamente”, previsto para este sábado