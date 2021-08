Pendo: “El colchón de puntos que tenemos nos da tranquilidad”

La tripulación de la “Santa Olalla” aresana vio la doble cita disputada el pasado fin de semana en Zarautz desde casa, debido al positivo por coronavirus detectado en su plantilla la pasada semana. Un forzoso parón que llevó a los de Pendo a convertirse en meros espectadores de una cita en la que se encuentran peleando por una salvación, eso sí, muy cercana. “Vivimos la regata con impotencia”, comenta el preparador del Remo Ares, “porque además teníamos muchas ganas de remar esa prueba en concreto”.



Una cita en la que, si bien los de la villa no pudieron entrar en liza, sí que les valió diez puntos –cinco por regata–, merced a la media de puntos sumados en las pruebas anteriores. Una situación, que junto con los resultados de sus rivales, por la que los aresanos se encuentran un poco más alejados de las posiciones de peligro que hace una semana, tanto del lugar de play-off como del descenso directo. “Matemáticamente la salvación... depende de los resultados de estas cuatro regatas”, comenta prudente el técnico, “pero el colchón de puntos que tenemos actualmente nos da mucha tranquilidad y nos permite dedicar esfuerzos a conseguir otros objetivos”.









Trabajo en la espera





Unos objetivos que, si las correspondientes pruebas no dicen lo contrario, podrán empezar a buscar de nuevo este fin de semana en las citas de Ondarroa y Hondarribia como primer paso en esta recta final de la competición. “Lo cierto es que nos encontramos en un buen momento de forma y con muchas ganas de afrontar estas tres últimas semanas”, añade el entrenador de la “Santa Olalla”.



Durante estos días de cuarentena, la tripulación ha continuado con su trabajo, cada uno en función de sus res­tricciones debido a su situación, de cara mantener precisamente este buen estado, con remoergómetros y material de musculación en todos los casos. Y es que, los remeros locales se encuentran a la espera de saber las fechas para unas prueba PCR –este protocolo depende ya del Sergas y no del propio club–, que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana, esperando unos resultados negativos que les permitan reincoporarse a la liga, previa aprobación del juez de competición. Una vuelta que podría anunciarse en la jornada del jueves o del viernes de cara a estar en las pruebas anteriormente citadas. En caso de no poder acudir, los aresanos volverían a sumar cinco puntos por regata de acuerdo con la normativa vigente.