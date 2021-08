Los sindicatos reclaman una reunión para tratar el empleo de las auxiliares

Los sindicatos CCOO, CIG y UGT urgen al vicepresidente segundo y conselleiro de Economía Francisco Conde a convocar de inmediato la reunión anunciada hace casi un mes para abordar, en presencia de Endesa, los compromisos de empleo de la industria auxiliar asociada a la central térmica de As Pontes.



Las centrales recuerdan que el pasado 19 de julio la Xunta se comprometió con el Comité de Crise a organizar dos encuentros con responsables de la multinacional energética para avanzar en dos de los temas que más preocupan a las compañías auxiliares de la central, la formación y los proyectos para dotar de carga de trabajo a las subcontratas, tras haber finalizado el periodo de garantía de ocupación en el mes de junio.



La primera reunión se celebró, explican los sindicatos, pero no así la segunda, pese a estar fijada para el pasado viernes, día 6. Transcurrida una semana, la parte social entiende que esa cita no debe demorarse más al considerarla “clave” para el futuro de las compañías auxiliares y, por extensión, también para el futuro industrial y económico de As Pontes y su entorno.



En ese sentido, CCOO, CIG y UGT insisten en que la finalización del plazo de garantía ofrecido por Endesa ha conllevado ya “despedimentos e traslados de compañeiros e compañeiros”, una situación que temen se agrave en el mes de septiembre. Alrededor de 200 personas venían realizando tareas auxiliares para Endesa tanto en la central como en el puerto exterior, donde la eléctrica gestiona aún la terminal de descarga de carbón.



Las centrales justifican la urgencia de ese encuentro en el hecho de que desde el pasado 28 de julio ya está en exposición pública el documento de impacto ambiental del desmantelamiento de la térmica, uno de los hitos clave del procedimiento administrativo de cierre.



Una vez más, los sindicatos señalan que la transición energética ha de ser “xusta” y que no lo será si se hace “a conta do desemprego e traslados dos traballadores da industria auxiliar e sen garantías de futuro”.