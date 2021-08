Canido apuesta por habilitar una Casa do xoguete tradicional en el barrio

En un barrio en el que cuentan con el profesor y autor de una enciclopedia sobre el juguete tradicional, Antón Cortizas, no es de extrañar que se busque potenciar ese recuerdo e incluso el uso de juguetes del pasado que todavía tienen futuro y que han sido reconstruidos por el propio Cortizas, que cuenta con un importante fondo material.



De ahí la apuesta de la Asociación Veciñal de Canido por convertir la Casa do Patín, de propiedad municipal, en una “Casa do Xoguete”. Es solo una de las propuestas de la entidad, que apuesta por un proyecto participado en el que todos puedan decir qué usos son los más convenientes para este inmueble, toda vez que se ha incluido en los presupuestos municipales de este año una partida para la redacción del proyecto.



Esta propuesta de inversión fue precisamente una de las incorporaciones al borrador inicial de las cuentas, resultado de la negociación con Ferrol en Común, que consiguió incorporar este proyecto, por el que ya apostó en su día el actual alcalde, Ángel Mato, en la Pecha Kucha realizada en el barrio en campaña electoral.



La posible “Casa do Xoguete” dispondría de un espacio expositivo pero también de zonas en las que los niños pudiesen jugar directamente con los juegos tradicionales. También se apuesta por un aspecto didáctico para los adultos, de modo que incluso el profesorado pueda aprender a manejarlos y llevar esas ideas a sus centros educativos.



Se trata de recuperar el juego tangible frente a las apuestas tecnológicas actuales.



El presidente de la Asociación Veciñal de Canido, Roberto Taboada, valora la “pedrea” que han conseguido en estos presupuestos, al ser, explica, el único proyecto incluido para el barrio pese a las necesidades que dice que tiene esta zona. Apuesta ahora por “un proxecto de consenso, porque canta máis xente respalde a iniciativa máis valor terá cando se rehabilite”. Por eso, lanzan la idea de la “Casa do Xoguete” pero tampoco descartan otras.



De hecho, otra posibilidad planteada por la entidad vecinal es la apertura en este inmueble de una biblioteca infantil, al tratarse de un barrio con muchos centros educativos en su entorno –CEIP Cruceiro de Canido, San Rosendo, Discípulas...–. Un espacio que contaría con ludoteca y donde se podrían realizar muchas actividades dirigidas a este sector de la población.



Taboada indica que lo importate es establecer los usos antes de definir el proyecto, para que pueda adaptarse a la finalidad que tenga. Su apuesta, en todo caso, es destinarla especialmente a la infancia, que carece de espacios exclusivos para ella.