Administración dixital: a recuperación do tempo perdido

alquera pode hoxe manexar as súas contas bancarias desde o móbil, facer transferencias, mercar entradas, libros, música, cine... A ninguén se lle oculta que hai xa tempo que o mundo dixital chegou para quedar, e que hoxe non só está asentado o uso das novas tecnoloxías, senón que segue a medrar a unha velocidade vertixinosa. Mais o que é normal no sector privado segue a ser excepcional, moitas veces, no sector público.



As Administracións en España precisan dunha urxente modernización. Non pode ser que ás portas da implantación do 5G existan servizos públicos que os cidadáns empregan con métodos do século XIX. Non pode ser que operacións que no ámbito privado levan apenas uns minutos, no público demoren horas.



Dende o Goberno que preside Inés Rey na Coruña temos dado pasos importantes para que a atención ao público chegue, por fin, ao século no que estamos. A implantación das pasarelas de pago con TPV é só o último avance para facilitar os trámites aos cidadáns, que teñen todo o dereito a evitar as colas nos bancos e nas oficinas municipais cando hai anos que a tecnoloxía ofrece alternativas. A atención ao cidadá é un asunto esencial e ten que ser unha prioridade para as Administracións. A burocracia innecesaria, as colas e as rondas por portelos só xeran unha maior desafección cara ao público, especialmente nun mundo no que todos sabemos que son tecnoloxicamente evitables.



A pandemia acelerou na Coruña un proceso de transformación dixital xa previsto. A implantación do sistema de cita previa, as pasarelas de pago, a reserva de entradas e a simplificación do acceso a 85 trámites desde a web municipal son algúns dos cambios que non teñen volta atrás. Só é o principio, porque o obxectivo é moito máis ambicioso: conseguir que o cidadán teña a Administración ao seu dispor no seu dispositivo móbil ou no seu ordenador, as 24 horas do día, os sete días da semana.



Os distintos trámites municipais xeraban unhas 17.000 atencións presenciais ao mes na Coruña. Son 17.000 cidadáns que teñen que dedicar milleiros de horas ás súas xestións. Só as novas pasarelas de pago (TPV, pagos online) aforrarán 75.000 trámites innecesarios ao ano, e só os certificados do padrón sen modificación de datos, que se poden solicitar desde a web, evitarán máis de 20.000 desprazamentos innecesarios a dependencias municipais. Reducir a atención presencial non é unha merma na calidade dos servizos, senón todo o contrario. Supón devolverlle aos cidadáns o seu tempo e permitirlles que o dediquen ao que mellor lles conveña. Porque ao final do que se trata é de que a Administración estea ao servizo do cidadán, non ao revés. E por ese camiño avanzaremos con paso firme.