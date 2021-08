Jazz de Ría regresa, esta vez a Narón y Neda, con lo más destacado de la escena gallega

Tras su paso durante cuatro ediciones por localizaciones de Ferrol y Mugardos Jazz de Ría recala mañana y pasado en las localidades de Narón y Neda. La cita permanece fiel a sus valores de promover espacios singulares para el desarrollo de conciertos, con la ría de Ferrol y el jazz como nexo de unión, y también destacando las bondades de los diferentes concellos en los que recale la cita.



Ayer tuvo lugar la presentación oficial de este evento en Narón, en Parque Freixeiro, que se convertirá en unos de los escenarios del certamen. Allí estuvieron presentes el alcalde accidental naronés, Guillermo Sánchez Fojo, la concejala de Cultura de Neda, Verónica Vigo y la directora del festival, Aitana Cuétara.



Cuétara destacó la calidad de todos los integrantes del cartel de esta edición, “que responde ao compromiso que o festival ven demostrando ao longo das súas cinco edicións de programar as mellores propostas de jazz galego”. Asimismo, agradeció especialmente la presencia en el certamen de la Orquestra Galega de Liberación, ya que su actuación en Narón como apertura del cartel “será a única oportunidade de velos este verán en Galicia”, ya que, añadió, “non é fácil mover un proxecto que vai poñer sobre o escenario, que montaremos aquí no parque de Freixeiro, a 17 músicos moi recoñecidos no ámbito da música clásica, do jazz e da performance, ofrecendo un concerto experimental e presentado unha proposta de vangarda que vai deixar pegada nas persoas que teñan a sorte de presenciala”.





Sin reserva de entradas





Para poder presenciar los conciertos de la quinta edición del Jazz de Ría no será preciso reservar plaza, ya que la entrada será libre hasta completar aforo. Quienes quieran asistir deberán presentarse con antelación y cumplir con las exigencias en materia de prevención de covid actuales.



De este modo el primer concierto, de la Orquesta Galega de Liberación arrancará mañana las 21.30 horas en el Parque Freixeiro. Para el sábado están previstas las actuaciones de Aló Django en la Ribera de San Nicolás de Neda (13.00 horas) y de Lucía Rey Trío, (21.30 h.) y de Baldo Martínez Cuarteto da Terra (23.00 horas), en Freixeiro. l